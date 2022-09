Nudi per la vita, il 12 settembre parte il nuovo programma di Mara Maionchi: anticipazioni e come funziona il programma

Condividi su

A partire da lunedì 12 settembre, in prima serata su Rai 2, è prevista la messa in onda della prima puntata di Nudi per la vita. Lo show, tra le novità dei palinsesti autunnali della TV di Stato, è visibile anche in streaming su Rai Play.

Nudi per la vita 12 settembre, la conduttrice è Mara Maionchi

Nudi per la vita, al via il 12 settembre, è condotto da Mara Maionchi. La discografica fa il suo debutto come conduttrice in Rai. Qui la Maionchi è stata per anni giudice di X Factor, talent musicale in onda sul secondo canale dell’emittente di Stato tra il 2008 e il 2010.

In totale, Nudi per la vita è composta da quattro puntate, trasmesse il 12, 13, 19 e 20 settembre. Il format, al debutto in Italia, è originario dell’Inghilterra. In UK è andato in onda con il titolo di The All New Monty: Who Bares Win.

La Maionchi, nella sua nuova avventura, è affiancata da Marcello Sacchetta. Il coreografo, ex volto di Amici di Maria De Filippi, ha il compito di preparare le esibizioni dei concorrenti.

Nudi per la vita 12 settembre, i concorrenti

Al centro di Nudi per la vita, al via il 12 settembre, ci sono proprio i dodici concorrenti. Tra loro è presente Elisabetta Gregoraci, showgirl e recentemente volto di Italia 1, dove ha condotto Battiti Live. Nell’esperienza, poi, si cimentano Corinne Clery e la comica Brenda Lodigiani. Tra i concorrenti è prevista Valeria Graci, prossimamente nel cast fisso di Citofonare Rai 2. Il cast femminile si conclude con la conduttrice ed ex velina Maddalena Corvaglia.

Il resto del cast è composto, per iniziare, dallo speaker radiofonico Gianluca Gazzoli (voce di Radio Deejay) e dal musicista Memo Remigi. Con loro presenziano i comici Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli. Chiudono il parterre di concorrenti Gilles Rocca e Antonio Catalani.

Come funziona il programma

A spiegare il funzionamento di Nudi per la vita, al via il 12 settembre, è stata la stessa Mara Maionchi in un’intervista al settimanale TV Sorrisi e Canzoni:

“È un programma con un obiettivo serio: invitare alla prevenzione del tumore al seno e alla prostata. Noi lo faremo in un modo semplice, leggero e divertente. Nelle puntate, sei uomini da un lato e sei donne dall’altro preparano una performance. Prima dell’esibizione finale, parliamo con i vip e con dei medici di prevenzione e malattia. Temi, questi, con i quali gli stessi protagonisti hanno avuto in qualche modo a che fare. È un programma di fatica: preparare uno show con coreografie in sei giorni è difficile. (…) Io, oltre che conduttrice, sono testimone diretta. Ogni anno facevo la mammografia e nel 2015 ho trovato il nemico, che ho combattuto”.