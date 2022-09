Reazione a Catena, Gli Affiatati sono i nuovi campioni del game show estivo di Rai 1

Condividi su

Gli Affiatati sono i nuovi campioni del game show di Rai 1 Reazione a Catena. Nella puntata di sabato 3 settembre hanno conquistato il titolo vincendo contro i Tre allo Spiedo nel gioco l’Intesa Vincente. Sono infatti diciotto le parole indovinate dai neocampioni contro le dodici degli avversari, che hanno così lasciato il posto dopo ben nove puntate.

Reazione a Catena, Gli Affiatati – i nuovi campioni

Eleonora, Mattia e Manuela sono i nuovi campioni di Reazione a Catena. Hanno scelto di partecipare al game show di Rai 1 con il nome gli Affiatati, perché tutti e tre suonano degli strumenti a fiato. Mattia è un trombettista, Eleonora clarinettista, mentre Manuela suona il sassofono. Nella puntata di sabato 3 settembre hanno vinto contro i Tre allo Spiedo nel gioco chiamato l’Intesa Vincente.

Sono ben diciotto le parole indovinate da gli Affiatati, contro le dodici de i Tre allo Spiedo. I nuovi campioni di Reazione a Catena hanno avuto a disposizione 65 secondi, mentre i campioni uscenti 55. Eleonora, Mattia e Manuela hanno infatti indovinato la parola della zot, ovvero Pettine tra Parcheggio e Nodi.

Gli Affiatati: il percorso dei nuovi campioni

I nuovi campioni di Reazione a Catena, gli Affiatati, hanno debuttato all’Ultima Catena con un montepremi pari a 111.000 euro. La prima a giocare uno dei due jolly a disposizione è stata Eleonora, indovinando la parola Tondo tra Chiaro e Zero. Il secondo a giocare il jolly è stato invece Mattia, ma non è riuscito a dar subito la risposta corretta, dimezzando il montepremi a 55.500 euro.

Anche grazie all’aiuto delle sue compagne di squadra, e con l’aggiunta della terza lettera, ha indovinato la parola tra Zero e Mano, ovvero Calcare. A seguito di alcuni errori commessi dai nuovi campioni di Reazione a Catena, gli Affiatati, la cifra si è ulteriormente dimezzata a 3.469 euro, e poi a 1.735 euro con l’acquisto del terzo elemento. Eleonora, Matteo e Manuela non sono riusciti però ad indovinare l’Ultima Parola, ovvero Mammiferi, tra Classe e Noi.

I Tre allo Spiedo: i campioni uscenti

I campioni uscenti di Reazione a Catena, i Tre allo Spiedo, hanno conquistato il titolo nella puntata del 26 agosto. La squadra è composta da Francesco, Alessandro e Marco. Hanno scelto di partecipare al game show di Rai 1 con questo nome perché lo spiedo è un piatto tipico bresciano che cucinano per beneficenza, e per donare il ricavato all’asilo parrocchiale della frazione dove vivono. I Tre allo Spiedo sono stati i campioni in carica per nove puntate vincendo tre volte il montepremi finale.