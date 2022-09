Ascolti TV sabato 3 settembre 2022, The Voice Senior 15.3%, Il Generale Dalla Chiesa 11.8%

Condividi su

Ascolti Tv sabato 3 settembre 2022. La replica di The Voice Senior vince ancora nel prime time. Supera Il Generale Dalla Chiesa, in onda su Canale 5. Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv sabato 3 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 The Voice Senior ha registrato 1.914.000 spettatori con 15.3% Su Rai 2 Mondiali di Pallavolo Maschile, Italia-Cuba 1.234.000 spettatori con 8.6% Per Rai 3 Indovina chi Viene a Cena è visto 640.000 persone con 4.8% Su Canale 5 Il Generale Dalla Chiesa 1.430.000 spettatori con 11.8% Su Rete 4 Viaggi di Nozze 622.000 telespettatori con 4.7% Per Italia 1 Trolls World Tour ha registrato 344.000 spettatori con 2.4%. Su La 7 Fuga da Alcatraz è seguito da 610.000 telespettatori con 4.4% Su Tv8 La Maschera di Zorro è visto da 358.000 spettatori con 2.8%. Per NOVE Tutta la verità – Il Delitto di Garlasco 331.000 spettatori con 2.4%.

La fascia preserale

Blob al 4.2%

Su Rai 1 Reazione a Catena- L’Intesa Vincente 2.228.000-21.9%. Reazione a Catena 3.233.000 -26.5% Su Rai 2 NCIS New Orleans 355.000 con 3.2%. NCIS Los Angeles 565.000 con 4%. Per Rai 3 TGR 1.610.000 con 12.6%. Blob 612.000 con 4.2% Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.176.000-12.2%. Caduta Libera 1.777.000-15% Su Rete 4 Tempesta D’Amore 643.000 spettatori con 4.4%. Per Italia 1 N.C.I.S. 409.000 persone con 3%. Su La 7 Padre Brown 143.000 spettatori con 1.1%. Su TV8 Prove del GP dell Olanda 617.000 spettatori con 5.6%

Ascolti Tv sabato 3 settembre 2022, l’access prime time

Techetechetè sotto il 20%

Su Rai 1 Techetechetè 3.066.000 telespettatori con 19.8%. Su Rai 2 TG2 Post 976.000 spettatori con 6.2% Su Rai 3 Qui Venezia Cinema 587.000-3.9%. Sapiens – Un Solo Pianeta 446.000-2.9% Su Canale 5 Paperissima Sprint 2.388.000 telespettatori con 15.4%. Su Rete 4 Controcorrente 834.000 con 5.5%, 844.000 con 5.4% Per Italia 1 N.C.I.S è visto da 903.000 persone con 5.9% Su La 7 In Onda ha registrato 691.000 spettatori con 4.4% Per NOVE I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo 347.000 con 2.3%.

Daytime mattutino

Linea Verde Tour al 17.6%

Su Rai 1 Buongiorno Benessere Estate 732.000- 13.97%; quindi Linea verde Start 1.289.000- 16.67%. Linea verde Tour 2.002.000-17.6% Su Rai 2 Felicità La stagione dell’amore 298.000 telespettatori con 3.37% Per Rai 3 Storie della scienza 134.000-2.61% .L’importanza di iniziare da uno 235.000-1.81% Su Canale 5 Forum ha registrato 1.241.000 spettatori con 17.3% Su Rete 4 Divorzio alla siciliana è visto 118.000 persone con 2.6%. Per Italia 1 Una Mamma per Amica 285.000 con 4.4%. Su La 7 Coffee Break Estate 196.000-4.8%. Herzog incontra Gorbaciov 160.000-2%

Ascolti Tv sabato 3 settembre 2022, day time pomeridiano

Linea Blu al 12.4%

Su Rai 1 Linea Blu 1.456.000-12.4% Passaggio a Nord-Ovest 932.000- 10% Su Rai 2 Italiani Fantastici e dove trovarli 302.000-2.5% Made in Sabato 356.000-4%. Per Rai 3 Sono Gassman! Vittorio re della commedia 420.000-4.6%. Presa Diretta 521.000- 6.3%. Su Canale 5 Una Vita 2.004.000-16.7%. Come sorelle 1.529.000-16.5% Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 747.000 spettatori con 6.6%. Per Italia 1 I Simpson è visto da 476.000 persone con 3.6% Su La 7 Atlantide Files – Lady Diana: La Sua Storia 240.000 spettatori con 2.6%.

Ascolti Tv sabato 3 settembre 2022, seconda serata

TG2 Dossier al 4.7%

Su Rai 1 Meraviglioso Modugno Show 506.000 telespettatori con 10% Su Rai 2 Tg2 Dossier ha registrato 478.000 telespettatori con 4.7%. Per Rai 3 Un Giorno in Pretura 309.000 spettatori con 4% Su Canale 5 Tg5 Notte 456.000 telespettatori con 4.6% Su Rete 4 Delitto al ristorante cinese è visto da 164.000 persone con 2.8% Per Italia 1 Batwoman 259.000 spettatori con 2.3%