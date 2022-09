Italia Uno On Stage – all’insegna della comicità: in onda da mercoledì 7 settembre in prima serata su Italia Uno

Condividi su

Andrà in onda in prima serata su Italia Uno da mercoledì 7 settembre Italia Uno On Stage. Quattro serate dedicate alla comicità con quattro grandi protagonisti maestri della risata. Si tratta di Andrea Pucci, Maurizio Battista, Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi.

Italia Uno On stage – Andrea Pucci e Maurizio Battista

Italia Uno On Stage è il titolo del programma televisivo targato Mediaset che racchiude un ciclo di quattro spettacoli teatrali all’insegna della comicità. La prima puntata andrà in onda mercoledì 7 settembre in prima serata su Italia Uno.

Il primo spettacolo è “Pucci Show” con Andrea Pucci. Il comico milanese sarà il protagonista della puntata del 7 settembre. Dal Teatro Repower di Assago proporrà monologhi basati sulla società e non solo. Ad accompagnarlo durante il corso dello show ci sarà la Pucci’s Band. Ospiti della serata l’attrice comica Katia Follesa e il gruppo musicale i Neri per Caso. Pucci ritorna così su Italia Uno dopo aver condotto nel 2018 Big Show insieme alla Follesa, mentre nel 2021 è stato al timone de La Pupa e il Secchione.

Il secondo spettacolo comico di Italia Uno On Stage è “Tutti contro tutti” di Maurizio Battista. Il comico romano proporrà il suo show dal Teatro Olimpico di Roma, ponendo a sé stesso e al pubblico, domande e spunti di riflessione, con il senso dell’umorismo che lo contraddistingue. È proprio vero che si è destinati a vivere tutti contro tutti? I social sono l’unico momento di aggregazione o, piuttosto, il modo migliore per alienarsi e soffrire di solitudine?

Max Angioni e Giuseppe Giacobazzi

Il ciclo di spettacoli comici Italia Uno On Stage prosegue con “Miracolato” di Max Angioni, dal Teatro Manzoni di Milano. L’attore comico, rivelazione della seconda stagione di Lol, chi ride è fuori, incentrerà i monologhi sulle sue esperienze di vita. Dal rapporto con i social allo sport, fino alla maledizione di arrivare sempre secondo. Angioni offre al pubblico una visione esilarante della realtà che ci circonda.

L’ultima puntata di Italia Uno On Stage avrà come protagonista Giuseppe Giacobazzi con lo spettacolo “Gran Varietà” dal Teatro Masini di Faenza. Uno show ricco di monologhi inediti, ma non solo. L’attore comico proporrà anche i suoi cavalli di battaglia con cui si è spesso esibito negli anni in cui era uno dei veterani del programma televisivo Zelig. Si tratta di un varietà sui generis a cui prenderanno parte numerosi ospiti, anche a sorpresa, con cui il comico duetterà. Non mancherà l’interazione con il pubblico presente in sala.

Gli spettacoli di Italia Uno On Stage sono visibili anche sul sito di Mediaset Infinity.