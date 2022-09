Stasera in tv giovedì 8 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 8 settembre 2022. Su Rai 2 va in onda Tg2 Post Speciale. Su Italia 1 continuano gli episodi del telefilm Fbi Most Wanted.

Stasera in Tv giovedì 8 settembre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, in replica, Purché finisca bene- Mai scherzare con le stelle con Pilar Fogliati. Ines e Alfredo vivono nello stesso condominio. Lei lavora come netturbina ed ha una grande passione per l’astrologia. Alfredo invece è un ricercatore e sta progettando un robot che possa comprendere i desideri umani. A farli incontrare sarà il tubo rotto dell’appartamento di Ines che gocciola sul soffitto di Alfredo.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda Tg2 Post Speciale.In vista delle elezioni del 25 settembre proseguono gli speciali del programma di approfondimento. Presenti ospiti in studio e in collegamento per commentare i fatti più rivelanti di politica ed economia.

Rai 3, alle 21.25, trasmette La Grande Storia con Paolo Mieli La puntata si intitola “L’8 settembre” . In seguito allo sbarco in Sicilia degli Alleati, il governo italiano è al lavoro per riuscire ad uscire dal conflitto mondiale. I tedeschi però che hanno capito le intenzioni degli italiani, danno il via all’Operazione Alarico.

Stasera in Tv giovedì 8 settembre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa del rincaro delle bollette, del Reddito di cittadinanza e dei diritti della comunità LGBT. Ospiti della puntata Giuseppe Conte, Antonio Maria Rinaldi, Ettore Rosato, Giovanni Toti, Elisabetta Gardini, Michele Gubitosa, Rita Dalla Chiesa e Giuliano Granato.

Canale 5, alle 21.25, trasmette il film commedia del 2014 , Andiamo a quel paese con Ficarra e Picone. Gli amici Salvo e Valentino hanno perso il lavoro e non sanno come far fronte ai problemi economici Decidono così di lasciare Palermo per tornare a Monteforte, il loro paese natale. Ben presto però si accorgono che la vita nella piccola comunità diventerà complicata.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda il telefilm Fbi Most Wanted. Nell’episodio Lo Sport dei Re La squadra di Lacroix deve occuparsi di un cavallo da corsa che è stato rapito insieme alla ragazza che deve sorvegliarlo costantemente. Oltre a liberare la donna e il quadrupede devono arrestare gli autori dei due sequestri.

Nell’episodio Shopping pericoloso Lacroix e Barnes si trovano al centro commerciale con le rispettive famiglie quando tre uomini armati iniziano improvvisamente a sparare sulla folla. Devono riuscire a fermarli prima che possano compiere una strage.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 21.25, trasmette la prima puntata della nuova edizione di Piazzapulita. Corrado Formigli torna nella prima serata del giovedì per occuparsi dei temi più importanti di politica e di economia commentandoli con ospiti in studio e in collegamento.

Nove, alle 21.25, trasmette il film drammatico del 2004, Il vento del perdono con Jennifer Lopez. La vedova Jean e sua figlia decidono di rifugiarsi nel ranch dell’ex suocero per scappare dal nuovo compagno, che si è rivelato un uomo molto violento. Lui però non le offre propriamente l’accoglienza che desiderava in quanto la ritiene responsabile della morte del figlio.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Italia 2

Iris, alle 21.00, manda in onda il film drammatico del 1989, Sorvegliato speciale con Sylvester Stallone. Frank Leone è da tempo in carcere e sta per finisce di scontare la propria condanna. QUando però si sta avvicinando la scarcerazione viene trasferito in un altro istituto penitenziario. Una volta lì scopre che il direttore è una vecchia conoscenza che ha un conto in sospeso in lui…

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film azione del 2017, Cell Block: Nessuno può fermarmi con Vince Vaughn. Dopo aver perso il lavoro un ex pugile deve trovare un modo per sopravvivere. Per far fronte ai problemi economici decide di diventare corriere della droga. Quando però viene arrestato e finisce in prigione dovrà fare i conti con un clima molto complicato.

Italia 2, alle 21.00, propone il film horror del 2016, The Darkness con David Mazouz. Peter e la sua figlia sono appena tornati a casa dopo le vacanze. Non sanno però che hanno portato con sè un’antica entità soprannaturale. Qualora venisse risvegliata, diventerà minacciosa e crudele..

Stasera in Tv giovedì 8 settembre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film azione del 2010, Faster con Dwayne Johnson. Driver è appena uscito di prigione e mentre era in carcere ha elaborato un piano per vendicarsi di coloro che lo hanno incastrato. Il suo intento è eliminare tutti i componenti della gang che hanno ucciso suo fratello e di riappropriarsi di tutto il bottino.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2019, La dea fortuna con Edoardo Leo. Arturo e Alessandro hanno una relazione ma stanno affrontando da tempo una difficile crisi di coppia. Tutto si complica quando Annamaria, ex compagnia di Alessandro, affida i suoi figli alla coppia mentre lei è in ospedale.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film avventura del 2014, Super Benny Operazione Taxi Rossi con Leopold Huet. Il perfido Poilonez ha intenzione di truffare i cittadini con il pretesto di formare una compagnia di taxi. Il piccolo Benoit però, che è dotato di poteri magici, ha intenzione di fermarlo prima che metta in atto il suo piano.

Sky Cinema Action e Sky Cinema Suspance

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film azione del 2021, Quelli che mi vogliono morto con Angelina Jolie. Anna, il capo di una squadra di vigili del fuoco, salva la vita al piccolo Conor nei boschi del Mentana. Ben scopre che il bambino è stato testimone di un omicidio e per tale ragione due sicari sono sulle sue tracce. Vogliono uccidere prima che possa raccontare ciò che ha visto.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2015, La ragazza della porta accanto con Jennifer Lopez. Claire si è separata da poco ma ha deciso di riprendere in mano la propria vita. Si invaghisce del ventenne Noah con il quale trascorre una notte di passione. Quando l’indomani Claire confessa di essersi già pentita di quello che è accaduto, Noah inizia a perseguitarla.