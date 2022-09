Domenica In, la diretta della conferenza stampa: presenti Mara Venier e Simona Sala

Condividi su

Venerdì 9 settembre, dalle ore 12:00, si tiene la conferenza stampa di presentazione della nuova edizione di Domenica In. Lo show, giunto alla 47esima edizione, prende il via domenica 11 settembre. L’appuntamento è in programmazione, dalle 14:00, su Rai 1. All’incontro con la stampa, che seguiremo in diretta, partecipano la conduttrice Mara Venier e Simona Sala, Direttrice dell’Intrattenimento Daytime della Rai.

Domenica In, inizia la conferenza stampa

Dopo qualche minuto di ritardo, inizia la conferenza stampa di presentazione di Domenica In. L’evento si svolge dagli studi Fabrizio Frizzi, dove il programma va in onda. La prima a prendere la parola è la Direttrice Simona Sala: “La notizia di questi giorni è la scomparsa della Regina Elisabetta. Con lei si è chiuso il ‘900 e le faremo un omaggio anche durante Domenica In. Per Mara, la prossima sarà la quattordicesima edizione e sarà costruita per lei e intorno a lei. Il programma sarà pop, ma non trash. La Venier, in questi anni, è riuscita a convertire l’intrattenimento in informazione. Nella prossima stagione abbiamo deciso di affrontare il tema della violenza contro le donne”.

La conferenza stampa prosegue con le parole di Mara Venier: “Credo che solo una pazza come me possa dedicare quattordici anni di vita a un programma. Domenica In mi ha dato tutto e a questo show non so dire di no. Ogni anno dico che sarà l’ultimo, ma poi non so resistere. Il programma mi ha dato l’affetto del pubblico ed è nel mio cuore. Durante la pandemia, credo di aver avuto una credibilità che prima non avevo. Ero molto impaurita, non volevo neanche andare in onda. Ho un marito più grande di me, che soffre di una patologia polmonare. Io volevo fermarmi per lui, ma poi mi ha chiamato Stefano Coletta e ho scelto di proseguire. Credo che lì ci sia stata la svolta, le persone mi ringraziano per esserci stata in quel periodo”.

Le novità

Mara Venier prosegue la conferenza di Domenica In: “Nel corso degli anni ho avuto degli artisti meravigliosi provenienti dal mondo della musica. Stasera, ai Music Awards, mi daranno un premio per ciò che ho fatto per la musica. Ciò mi rende orgogliosa. Quest’anno ho voluto fortemente due artisti meravigliosi, Andrea Sannino e Franco Ricciardi. Loro hanno firmato la nostra nuova sigla, intitolata Un giorno eccezionale”. I due artisti presentano la sigla, decisamente molto orecchiabile. Nel videoclip, girato a Napoli, è protagonista la stessa conduttrice, circondata da bambini e personaggi pubblici. La Venier svela: “Lo abbiamo girato ieri. In due o tre occasioni mi sono commossa per le manifestazioni d’amore. Domenica ci sarà un ricordo alla Regina Elisabetta. Io avevo una profonda ammirazione, mi rimane il suo sorriso”.

Domenica In conferenza stampa, le domande dei giornalisti

La conferenza stampa di Domenica In prosegue con le domande dei giornalisti. La prima, per la Venier, è sul traguardo delle quattordici edizioni condotte dello show: “Arrivata a questo punto, credo che io possa osare di più e avere un impegno diverso, per esempio trattando i fatti di cronaca. Per questo, domenica ci sarà Stefania Matteuzzi, sorella di Alessandra, barbaramente uccisa”. Su Pippo Baudo svela: “Ogni anno lo invito, lo ho fatto anche quest’anno”.

Il secondo quesito è sugli ospiti del primo appuntamento di Domenica In, in onda l’11 settembre. La Venier afferma: “Ci sarà Loretta Goggi. A un certo punto, poi, ci sarà una sorpresa: entrerà in studio Alberto Matano che intervisterà entrambe”. La terza domanda è sull’intimità che, spesso, si raggiunge durante le interviste che la padrona di casa effettua sugli ospiti: “Non ci sono dei segreti. Io, quando ho davanti a me l’intervistato, mi innamoro di loro. Ascolto le risposte e non ho mai domande pronte. Tuttavia c’è una grande preparazione a monte. Per Jovanotti, ad esempio, mi sono andata a leggere le interviste che aveva fatto quattordici anni prima. Cerco di sapere tutto, non riuscirei mai a seguire semplicemente un gobbo”.