Roma di piombo. Diario di una lotta: da sabato 10 settembre in prima serata su Sky Documentaries

A partire da sabato 10 settembre, per un totale di cinque episodi, andrà in onda su Sky Documentaries, Roma di piombo. Diario di una lotta. La docu-serie racconta la storia del conflitto tra lo Stato e le Brigate Rosse che ha attraversato il periodo degli anni 70.

Roma di piombo. Diario di una lotta – la trama

Roma di piombo. Diario di una lotta è una docu-serie che andrà in onda a partire da sabato 10 settembre su Sky Documentaries alle 21.15. Il occasione del 40° anniversario della morte del Generale Dalla Chiesa, Sky Original dedicherà un ciclo di cinque episodi al conflitto tra Stato e Brigate Rosse.

Durante il corso del documentario Roma di piombo. Diario di una lotta, si susseguiranno racconti e testimonianze. Da un lato i carabinieri della Sezione Speciale Anticrimine di Roma, dall’altro i brigatisti. Sullo sfondo il clima politico di quegli anni ed il conflitto tra le due fazioni che ha attraversato gli anni 70.

La docu-serie Roma di piombo Diario di una lotta è visibile anche in streaming su NOW ed è disponibile on demand. E’ una produzione Sky Original ed è realizzata da Ballandi e ideata da Paolo Colangeli. E’ scritta da Michele Cassiani con Egilde Verì. La regia è di Francesco Di Giorgio.

La sinossi dei primi episodi

Il primo episodio di Roma di piombo. Diario di una lotta, prende il titolo di Sezione Speciale. Inizia con la morte di Aldo Moro che segna in modo indelebile la nostra storia. Sotto la guida del Generale Dalla Chiesa nasce la Sezione Speciale Anticrimine formata da un gruppo di carabinieri, che si pone l’obiettivo di sconfiggere le Brigate Rosse. Sono i giorni in cui avviene l’attentato a Piazza Nicosia dove viene ucciso Guido Rossa, un militante del partito comunista.

Al termine seguirà il secondo episodio che andrà in onda alle 22.15, dal titolo La Colonna Romana. Inizia la collaborazione tra il Partito Comunista e le forze dell’ordine, con infiltrazioni e pedinamenti. I carabinieri individuano il luogo dove si nasconde il brigatista Francesco Piccioni, preparandosi così all’azione.

Il terzo episodio di Roma di piombo. Diario di una lotta, prende il titolo Dalla Parte Sbagliata, e andrà in onda sabato 17 settembre alle 21.25. Viene arrestato il brigatista Francesco Piccioni e rinchiuso nel carcere speciale dell’Asinara. E’ così che iniziano a crearsi le prime fratture all’interno delle Brigate Rosse, grazie anche alla collaborazione con le forze dell’ordine di alcuni pentiti.

Il quarto e quinto episodio

Il quarto ed il quinto episodio di Roma di piombo. Diario di una lotta andranno in onda rispettivamente il 24 settembre ed il 1° ottobre alle 21.15. Nel quarto episodio, che prende il titolo di Uniti e Divisi, viene descritto il periodo degli inizi degli anni 80, definiti come gli anni del disimpegno nonostante il proseguire della lotta. Nascono infatti nuove organizzazioni come l’Unione dei comunisti combattenti, che rivendica l’attentato ad Antonio Da Empoli.

Viene raccontato inoltre l’episodio di un’intervento da parte delle forze dell’ordine che si trasforma in uno scontro armato che porta all’arresto di un gruppo dirigente delle UCC. I carabinieri si mettono poi alla ricerca del brigatista Antonio Fosso.

Nel quinto episodio di Roma di piombo. Diario di una lotta, La Guerra è finita, vengono raccontate le ultime operazioni delle forze dell’ordine. Dopo aver individuato gli ultimi rifugi dei brigatisti a Roma, inizia l’operazione di arresti sia nella capitale che in Francia. Al termine del quinto episodio ci si chiede quale sia stato il prezzo della lotta, e soprattutto a che punto ci troviamo oggi.