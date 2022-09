Stasera in tv domenica 11 settembre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv domenica 11 settembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Presa Diretta, programma condotto da Riccardo Iacona. Su La7, l’attualità con Non è L’Arena, programma condotto da Massimo Giletti.

Stasera in tv domenica 11 settembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, la fiction Le indagini di Lolita Lobosco, con Luisa Ranieri. Titolo dell’episodio di stasera, “La circonferenza delle arance”. Il vicequestore Lolita Lobosco (Luisa Ranieri) viene trasferita da Legnano a Bari, la sua città natale. Il primo caso di cui si deve occupare coinvolge Stefano Morelli, dentista incensurato e primo amore di Lolita. L’uomo è accusato di abusi sessuali ai danni della sua assistente.

Su Raitre, invece, alle 21.25, l’attualità con Presa Diretta. Il programma di Riccardo Iacona viene anticipato alla domenica per lasciare spazio alla politica. La puntata s’intitola “Il ritorno del nucleare e il futuro delle rinnovabili”. La Francia scommette sul nucleare, il Portogallo ha raggiunto quasi il 100% di energia green, in Italia la strada delle rinnovabili è tutta in salita.

Programmi Mediaset, La7, Nove

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Zona bianca. In un momento come questo, caratterizzato dai toni polemici e aggressivi scelti da molti protagonisti della politica, lo stile garbato della trasmissione condotta da Giuseppe Brindisi è particolarmente apprezzato dai telespettatori. In primo piano le ultime mosse delle coalizioni in vista del 25 settembre.

Su La7, invece, alle 21.15, l’attualità con Non è L’Arena. Massimo Giletti apre la nuova edizione del programma, che in autunno compirà 5 anni (è in onda infatti dal 12 novembre 2017). Con servizi esclusivi e la ben nota carica polemica, il conduttore dice la sua sulla campagna elettorale.

Su Nove, alle 21.25, il comedy show Ficarra e Picone. Per la prima volta in tv gli spettacoli teatrali di Ficarra e Picone: si parte da “Sono cose che capitano”. Opera suddivisa in tre atti: al centro c’è l’uomo e le fasi salienti della sua vita. Si parte dall’amore e si finisce con la morte.

I film di questa sera domenica 11 settembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2017, di S. Chbosky, Wonder, con J. Tremblay. August, nato con una malattia congenita dello sviluppo craniofacciale, deve iscriversi alla scuola pubblica. Grazie alla sua personalità e all’amore dei genitori riuscirà a superare ogni avversità.

Su Canale 5, alle 21.20, il film drammatico del 2019, di Kasi Lemmons, Harriet, con Cynthia Erivo, Janelle Monàe. La storia vera dell’attivista di colore Harriet Tubman (Cynthia Erivo): ridotta in schiavitù giovanissima, nel 1849 riuscì a fuggire da una piantagione del Sud per raggiungere il Nord attraverso una serie di passaggi segreti. Con lo stesso stratagemma, riuscì poi a mettere in salvo almeno trecento schiavi.

Su Tv8, invece, alle 21.30, il film d’azione del 2020, di Mark Williams, Honest Thief, con Liam Neeson, Kate Walsh. Tom, abile rapinatore di banche, s’innamora e decide di patteggiare con l’Fbi per cambiare vita. Ma due federali corrotti mirano ai suoi soldi e iniziano a braccarlo.

Su Iris, alle 21.05, il film drammatico del 2001, di Kevin Reynolds, Montecristo, con James Caviezel, Guy Pearce. Vittima di un complotto, Edmond Dantès viene imprigionato nel castello d’If. Dopo 13 anni riesce ad evadere e, come conte di Montecristo, torna a Parigi per vendicarsi.

Stasera in tv domenica 11 settembre, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film thriller del 2022, di Domenico Croce, Vetro, con Carolina Sala, Tommaso Ragno. Da molto tempo una ragazza non esce più dalla propria stanza. Un giorno, spiando i vicini di casa, si accorge che nell’appartamento di fronte succede qualcosa di orribile.

Su Sky Cinema Family, invece, alle 21.00, il film d’animazione del 2021, di Garth Jennings, Sing 2 – Sempre più forte. Dopo aver riscosso un discreto successo al Moon Theatre, Buster vorrebbe lanciare uno spettacolo ancora più strepitoso in una grande città. Decide allora di rintracciare la leggenda del rock Clay Calloway.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film drammatico del 2019, di e con Edward Norton, Motherless Brooklyn – I segreti di una città. Anni 50. Lionel è un investigatore privato affetto dalla sindrome di Tourette. Quando il suo unico amico viene ucciso, avvia le indagini ma s’imbatte in corruzione e criminalità.