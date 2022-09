Tim Music Awars Rai 1, diretta 10 settembre: la seconda puntata dell’evento musicale dall’Arena di Verona

Condividi su

Questa sera, sabato 10 settembre, va in onda alle 20.40 su Rai1 il secondo appuntamento con il Tim Music Awards. L’evento musicale è condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti. Saliranno sul palco dell’Arena di Verona grandi artisti del panorama musicale italiano e internazionale. Durante il corso della serata verranno consegnati i premi per i migliori risultati di vendita ottenuti dai vari artisti.

Tim Music Awards Rai 1, diretta 10 settembre

La seconda puntata del Tim Music Awards in onda su Rai 1 inizia con il collegamento dalla Tim DataRoom. Elena Di Cioccio spiega ai due conduttori Vanessa Incontrada e Carlo Conti che Fedez è stato il primo a sdoganare lo smalto per gli uomini. Inoltre i video su Instagram della proposta di matrimonio fatta a Chiara Ferragni raggiungono numerose visualizzazioni. Su San Giovanni comunica invece che la versione coreana di Farfalle ha raggiunto numeri record.

I primi a salire sul palco sono i Modà che si esibiscono sulle note di Arriverà, brano che hanno portato a Sanremo 2012 insieme a Emma. La prossima canzone è Tappeto di Fragole. Il frontman riceve la riproduzione in oro del suo primo brano scritto.

Il prossimo artista ad esibirsi al Tim Music Awards è Coez che canta Come nelle canzoni. Il cantautore riceve due premi, uno per il singolo appena cantato, e l’altro per l’album Volare. Si esibisce subito dopo con Sick Luke e Franco 126 con il brano Falena. Sick Luke riceve il premio come miglior produttore.

Brunori Sas e gli altri artisti

L’evento musicale di Rai1, Tim Music Awards, prosegue con Lazza che canta Panico. Il rapper riceve il premio per il suo album, in quanto è uno dei dischi rimasti di più in classifica negli ultimi dieci anni. Salmo canta invece Aldo Ritmo e poi Kumite. L’artista viene premiato per l’album Flop, per il singolo Kumite, e per il live a San Siro.

Brunori Sas si esibisce invece sulle note di Al di là dell’amore. Il premio per lui è il tour Live Oro. Canta poi uno ei suoi brani contenuti nell’album Cip dal titolo Per due che come noi. Sale sul palco del Tim Music Awards Gigi D’Alessio che canta Quanti amori, Un nuovo bacio e Non mollare mai.