Tu si que vales, al via la nona edizione con Belen Rodriguez, Maria De Filippi e Gerry Scotti

Ad apertura della stagione televisiva autunnale 2022 torna Tu si que vales, il talent show del sabato sera di Canale 5. Ecco pronta ai nastri di partenza la nona edizione del programma tv Mediaset. La data di debutto ufficiale delle puntate inedite di Tu si que vales 2022 è prevista da palinsesto per sabato 17 settembre, in prima serata, su Canale 5, dalle 21,20. Il varietà è prodotto dalla Fascino PGT di Maria De Filippi in collaborazione con Mediaset. Primi ospiti di questa sera sono Luigi Strangis vincitore di Amici lo scorso anno e il campione olimpionico Marcel Jacobs.

Tu si que vales 2022: i contenuti

Da sabato 17 settembre 2022, in prime time su Canale 5, partono le nuove puntate di Tu si que vales 2022. Fruibili anche in streaming on demand su Witty Tv. Naturalmente per l’edizione numero nove del programma co-prodotto da Maria De Filippi, è riconfermata la formula che propone al centro le esibizioni dei diversi concorrenti che prenderanno parte alle nuove puntate. Non mancheranno i momenti di divertimento assistendo alle performance dei vari artisti che si esibiranno in studio sotto lo sguardo critico dei giurati.

A tenere con il fiato sospeso i telespettatori e il pubblico in studio, la vasta gamma di goliardiche esibizioni: dai ginnasti, ai cantanti, ai danzatori. Alle prove audaci degli equilibristi, quelle con il trapezio o il cerchio, agli spettacoli di magia. Spetterà al parterre di giudici scovare il talento dei talenti, oltre ad intrattenersi in gag ironiche ed esternare i loro giudizi polemici. Non mancano commenti irriverenti e ironici sui concorrenti in gara che suscitano ilarità nel contesto del varietà di Canale 5 e conquistano i telespettatori.

Tu sì que vales è un format tv preregistrato le cui puntate vanno in onda posticipatamente. Già dallo scorso luglio sono iniziate le registrazioni del programma Mediaset – come i casting – con le esibizioni di canto, ballo e altro genere artistico della schiera di concorrenti selezionati, dagli studi del Centro Titanus Elios di Roma

Il cast del talent show di Canale 5

Riconfermato anche per l’edizione 2022 il cast di Tu si que vales. Sul versante dei conduttori, ritorna l’argentina Belén Rodriguez affiancata nella conduzione del talent show da Martin Castrogiovanni ed Alessio Sakara – nel cast sin dal 2017 dopo l’addio di Simone Rugiati -. Anche per quest’anno, squadra che vince non si cambia. Ad affiancarli la presenza di Giulia Stabile.

A comporre la squadra della giuria schierata in prima fila in studio, pronta a giudicare le performance, il pubblico da casa ritroverà: Maria De Filippi – co-produttrice dello show -, Gerry Scotti – in giuria dalla prima edizione del 2014 – Teo Mammucari – giudice dal 2016 – e Rudy Zerbi – nel format sin dalla prima edizione -.

Atteso ritorno anche per Sabrina Ferilli nel ruolo di giudice popolare. L’attrice romana partecipa alla sua quarta edizione consecutiva nel varietà del sabato sera di Canale 5. A Tu si que vales 2022 ci sarà anche Giulia Stabile. La ballerina di Amici è stata riconfermata anche nella nona edizione dello show dei talenti – scartata l’ipotesi di Albe come sua sostituta -.

L’incognita del varietà Mediaset: Giovannino

Stando alle ultime indiscrezioni pare che protagonista della nuova edizione di Tu si que vales sia il performer Giovannino. Alias, l’attore e cabarettista napoletano Giovanni Iovino. Dopo il riscontro di pubblico nelle passate puntate del varietà Mediaset e l’ilarità suscitata in studio come “disturbatore seriale” con il volto dipinto di blu di Sabrina Ferilli, il comico si è aggiudicato più spazio nelle dinamiche dell’edizione al debutto di Tu si que vales 2022.

Secondo i rumors, pare sia stato per volere di Maria De Filippi che l’artista partenopeo abbia ottenuto un posto centrale nel popolare talent show.