Domenica In 11 settembre, ospiti e anticipazioni: la Venier intervista Loretta Goggi, focus sul femminicidio

Domenica 11 settembre, dalle ore 14:00 su Rai 1, parte la nuova stagione di Domenica In. Il contenitore pomeridiano della rete ammiraglia Rai è tra i programmi più longevi della tv italiana. La prima edizione dello show, infatti, è andata in onda nel lontano 1976.

Domenica In 11 settembre, la conduttrice è Mara Venier

La conduttrice di Domenica In, la cui nuova edizione inizia domenica 11 settembre, è per la quinta stagione consecutiva Mara Venier. Il prossimo, per Zia Mara, è il quattordicesimo anno al timone della produzione. Un vero e proprio record, che coincide per la Venier con un altro importantissimo traguardo personale: il 30esimo anno di carriera. Per festeggiare al meglio tutte queste ricorrenze, Domenica In mantiene la stessa formula (vincente) dello scorso anno, con le interviste e la musica che la fanno da padrona.

Domenica In 11 settembre, ospite Loretta Goggi

La prima puntata stagionale di Domenica In dell’11 settembre si apre con un omaggio alla Regina Elisabetta. Come annunciato dalla conduttrice Mara Venier, infatti, durante la diretta si celebra la vita e il regno della Sovrana, che ha perso la vita nella giornata di giovedì 8 settembre.

Successivamente, la conduttrice effettua una lunga intervista a Loretta Goggi. Per quest’ultima, l’ospitata rappresenta l’occasione per lanciare la nuova stagione di Tale e quale show. La cantante, dal prossimo venerdì 30 settembre, è infatti confermata al tavolo dei giudici del varietà condotto da Carlo Conti.

Viene presentata la nuova sigla

Tra gli ospiti di Domenica In dell’11 settembre c’è Alberto Matano. Il giornalista, conduttore de La Vita in Diretta, è un grande amico di Zia Mara. Quest’ultima, nel mese di giugno, ha anche ufficializzato il matrimonio tra il conduttore e il compagno Riccardo Mannino. Matano, durante la diretta, prende le redini della trasmissione e realizza un’intervista doppia alla Goggi e alla stessa Venier.

Durante Domenica In dell’11 settembre si dà spazio al mondo della musica. A tal proposito, la conduttrice accoglie in studio Andrea Sannino e Franco Ricciardi. I due cantautori napoletani, negli scorsi mesi già ospiti dello show, hanno firmato la nuova sigla del programma. La hit si intitola Un giorno eccezionale e, nel videoclip girato a Napoli, è protagonista la stessa Mara Venier.

Nella nuova stagione spazio ad un focus sul femminicidio

Nella nuova stagione di Domenica In al via da domenica 11 settembre, però, non si parla solo di spettacolo e musica. La Venier, in accordo con la Direttrice del Daytime Rai Simona Sala, dà ampio spazio a come combattere la violenza sulle donne con un focus sul femminicidio. A tal proposito, nel primo appuntamento la conduttrice accoglie in studio Stefania Matteuzzi, la sorella di Alessandra, 56enne uccisa in maniera efferata dal suo stalker ed ex fidanzato. Durante l’ospitata, Stefania (che è stata l’ultima persona ad aver parlato con la vittima) ricostruisce la drammatica vicenda insieme alla sua legale Chiara Rinaldi.

Domenica In 11 settembre, gli altri ospiti

Durante la puntata di Domenica In dell’11 settembre sono attesi diversi altri ospiti. In studio Claudio Santamaria e la moglie Francesca Barra, con quest’ultima che parla del suo ultimo libro di ricette A occhio e quanto basta. Presente, poi, Pierluigi Diaco per lanciare Bella Ma’. Infine, dalla sede Rai di Milano, si collega Mara Maionchi, conduttrice del programma di Rai 2 intitolato Nudi per la vita. Con lei, per presentare il format al via il 12 settembre, ci sono Francesco Paolantoni, Gilles Rocca, Memo Remigi, Antonio Catalani e Gianluca Gazzoli.