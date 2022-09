La Regina Elisabetta è morta: il mondo e la televisione piangono la seconda Sovrana più longeva di sempre

Condividi su

Nella serata di giovedì 8 settembre è arrivato l’annuncio della morte della Regina Elisabetta. Come da protocollo, la prima ad essere informata della notizia è stata la neo Premier inglese Liz Truss, seguita dai Presidenti e dagli alti funzionari degli Stati del Commonwealth.

Con la morte della Regina Elisabetta il mondo perde un pezzo di storia moderna

La Regina Elisabetta, con la sua morte, porta con sé un importante pezzo della storia moderna. Nata il 21 aprile del 1926, Elisabetta II ha ottenuto il potere nel 1952, a soli venticinque anni di età. Sin dai primi tempi di regno, Sua Maestà si è dovuta confrontare con la difficile eredità lasciata dalla seconda guerra mondiale. Nei decenni, la Sovrana è sempre riuscita a guidare e rassicurare la Gran Bretagna, anche nei momenti più complessi del suo mandato.

La Regina Elisabetta ha attraversato alcuni dei momenti più importanti nella storia recente. Tra questi la nascita dell’Unione Europea, la fine della Guerra Fredda e la conseguente Caduta del Muro di Berlino. Più di recente, Elisabetta II ha dovuto affrontare eventi come la Brexit e la pandemia da Covid-19. Il regno della Sovrana è stato il secondo più longevo nella storia, secondo solo a quello del Re Sole in Francia.

Le prime notizie arrivate dal sito della The Royal Family

Le condizioni della Regina Elisabetta sono peggiorate repentinamente nel primo pomeriggio di giovedì 8 settembre. A comunicare le prime notizie è stato il sito della The Royal Family, che con un breve messaggio ha dichiarato quanto segue: “Dopo un’ulteriore valutazione arrivata in mattinata, i medici della Regina sono preoccupati per la salute di Sua Maestà e, per questo, le hanno raccomandato di rimanere sotto controllo medico”. La stessa The Royal Family ha poi annunciato la morte, definendola “pacifica“. Nelle ore successive alla prima comunicazione si sono susseguite diverse notizie che hanno fatto intendere la gravità della situazione, come l’arrivo di Harry e lo stop al cambio di guardia a Buckingham Palace.

Morte Regina Elisabetta, le televisioni italiane hanno seguito a lungo le notizie provenienti dalla UK

In Italia, le notizie sulle condizioni della Regina Elisabetta sono state seguite da quasi tutte le principali emittenti televisive italiane. Oltre alle all news Sky TG 24, Rai News 24 e TG Com 24, la prima testata a lanciare il comunicato della The Royal Family è stato il TG1 delle 13:30. Successivamente sono Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in Diretta ad aver seguito per la rete ammiraglia Rai gli aggiornamenti provenienti dal Regno Unito.

Con il passare delle ore, le condizioni della Regina Elisabetta hanno monopolizzato l’attenzione di molte altre reti. Per Mediaset, dalle 15:30 gli aggiornamenti sono stati comunicati durante TG4 Diario del giorno. Successivamente, dalle 17:30, è Barbara D’Urso con Pomeriggio 5 ad aver informato gli italiani. Anche La7 si è occupata del fatto, seguendo le notizie con Tagadà di Tiziana Panella. Pochi minuti dopo l’annuncio del lutto, è partita un’edizione straordinaria del TG1 guidata dalla direttrice Monica Maggioni.