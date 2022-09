Vorrei dirti che, 11 settembre diretta: inizia il viaggio di Rai 2 alla ricerca di storie emozionanti

Condividi su

Inizia oggi, domenica 11 settembre alle ore 15.00 su Rai 2, il viaggio di Vorrei dirti che, il nuovo programma televisivo condotto da Elisa Isoardi. La conduttrice andrà in giro per l’Italia alla ricerca di storie emozionanti, raccontate da chi sente il bisogno di ringraziare o chiedere scusa ad una persona cara. Lo faranno attraverso il “piatto della memoria” preparato scegliendo gli ingredienti giusti.

Vorrei dirti che in onda su Rai 2 – 11 settembre diretta

La prima puntata dell’11 settembre di Vorrei dirti che inizia da Roma, in particolar modo da Fontana di Trevi. La protagonista si chiama Camilla che racconterà cosa ha nel cuore e soprattutto a chi non riesce a dirlo. Elisa Isoardi viene accolta in casa dalla protagonista della prima puntata. Un luogo che definisce come “il suo piccolo mondo”.

Circa un mese fa Camilla ha scritto alla redazione perché ha qualcosa di importante da dire a qualcuno. La sua storia parte da una data, il 31 marzo 2008, giorno in cui viene a mancare suo fratello Jacopo. Una sera mentre stava giocando una partita di calcetto con i suoi amici ha avvertito un malore, causato da una malattia cardiaca.

Due anni dopo la scomparsa di suo fratello, Camilla ha dovuto subire un intervento al cuore in quanto necessitava di un defibrillatore. Ha potuto contare durante questo periodo difficile sull’amore della sua famiglia, in particolar modo della mamma che ha saputo trasformare il dolore in amore. Ma anche della sorella, del padre ma soprattutto del nonno.

La puntata dell’11 settembre di Vorrei dirti prosegue con il racconto della protagonista, che confida alla conduttrice che nella sua vita c’era un’altra persona a cui era molto legata. Si tratta dello zio Patrizio che è stato un “pilastro a livello di cuore”, così ama definirlo. E’ sempre riuscito a dare alla nipote un motivo in più per sorridere. E’ venuto a mancare il 31 marzo del 2018, dieci anni dopo la morte di suo fratello.

La sorpresa per mamma Francesca

La puntata dell’11 settembre di Vorrei dirti che prosegue con il racconto della vita di Camilla, fatto di difficoltà ma anche di momenti in cui è riuscita a trovare la forza per andare avanti. E’ la sua mamma la persona a cui ha scritto la lettera per ringraziarla. Elisa chiama telefonicamente mamma Francesca per invitarla a pranzo.

La conduttrice e Camilla pensano così di cucinare gli gnocchetti al pesce, piatto preferito della mamma, ma vanno prima a fare la spesa per comprare tutto ciò che serve. Per preparare il piatto si fanno aiutare da un esperto del pesce, ovvero Renato Salvatori detto Renatone.

Francesca arriva a casa, ed Elisa le spiega il perché di questo invito. Le racconta che Camilla l’ha chiamata perché non riesce a dirle determinate tra cui il fatto che è riuscita a trasformare il dolore in amore.

La lettera di Camilla

Il primo appuntamento dell’11 settembre con Vorrei dirti che prosegue con la sorpresa di Camilla a Francesca. Mamma e figlia di siedono a tavola per mangiare il piatto preparato insieme allo chef Renatone. Prima però Camilla legge la lettera alla sua mamma. “Cara mamma vorrei dirti che finalmente ho trovato la forza ed il coraggio per esprimerti quello che sento […] Oggi vorrei dirti che ti chiedo scusa per non aver saputo trovare le parole, per ogni abbraccio mancato e per le preoccupazioni che ti ho procurato. Ti amo immensamente, per aver trasformato il colore in amore”.