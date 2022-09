Bake Off 16 settembre, la diretta: Davide è per la seconda volta il grembiule blu, Stefania è eliminata

Condividi su

Venerdì 16 settembre, dalle ore 21:20 su Real Time, è prevista la messa in onda di una nuova puntata di Bake Off. A condurre Benedetta Parodi, accompagnata dai giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Il tema della puntata sono i dolci statunitensi. Nella prova creativa i concorrenti devono rivisitare la New York Cheesecake. Durante la manche tecnica, invece, gli aspiranti pasticceri devono preparare la Apple Pie. Infine, per la prova a sorpresa, gli sfidanti si cimentano con la ricetta dei Brownies.

Bake Off 16 settembre, inizia la puntata

Dopo una breve anteprima, inizia la puntata di Bake Off del 16 settembre. Il titolo del terzo appuntamento stagionale è American Dream: i concorrenti, infatti, si cimentano interamente in dolci degli Stati Uniti. Per la prova creativa, i concorrenti devono cucinare la New York Cheesecake. Gli aspiranti pasticceri devono realizzare anche i biscotti da utilizzare come base per la cheesecake. La manche ha una durata di 140 minuti. Alessio si mostra un po’ teso durante la preparazione, ammettendo di non ricordare le dosi degli ingredienti. Gianbattista, invece, si dice concentrato “come una conserva“.

Termina la sfida creativa di Bake Off del 16 settembre. Gaia e Alessio sono insoddisfatti dei loro risultati. Nel frattempo, iniziano gli assaggi. Tra i migliori c’è Leonardo, la cui cheesecake è definita da Knam “un’opera d’arte“, Margherita, Ginevra, Paola e il grembiule blu Davide. Tra i peggiori ci sono Gianbattista e Stefano: il primo ha cotto troppo poco la sua torta, mentre il secondo l’ha bruciata.

La prova tecnica

A Bake Off del 16 settembre si procede con la prova tecnica. Gli sfidanti devono cimentarsi nell‘Apple Pie. Dolce, questo, altamente complicato a causa dei tempi di raffreddamento della pasta e della tecnica di pinzatura da utilizzare per chiudere il ripieno. Insieme alla torta, i concorrenti devono servire tre creme di accompagnamento: una al whisky, una con le noci pecan e l’ultima al succo di mela. La manche ha una durata di due ore e mezza. Diversi aspiranti pasticceri hanno infornato la torta con qualche minuto di ritardo. Leo si commuove pensando alla nonna, scomparsa di recente.

Iniziano gli assaggi, che avvengono al buio. La sfida si è rivelata decisamente molto ostica, creando grossi problemi ad alcuni protagonisti. Damiano Carrara, Ernst Knam e Tommaso Foglia svelano la classifica: l’ultimo è Gianbattista, mentre la penultima è Maria. Sul podio finiscono Mukesh, Davide e Paola, rispettivamente al terzo, secondo e primo posto.

Bake Off 16 settembre, la prova a sorpresa e i verdetti

L’ultima prova di Bake Off del 16 settembre è quella a sorpresa, dalla durata di due ore e mezza. Per l’occasione, i concorrenti devono creare una torre di Brownies alta almeno 50 centimetri. I dolci, inoltre, devono essere di tre tipologie differenti. Davide, che ha il grembiule blu, ha il vantaggio di poter realizzare solo due tipologie differenti di dolci. Durante la preparazione, qualcuno ha bruciato il cioccolato nel microonde.

Le difficoltà principali riguardano la costruzione della torre. Diverse strutture, infatti, sono crollate, per esempio quelle di Paola, Stefania e Maria. Il risultato della manche è abbastanza disastroso. Tra i migliori ci sono Gianbattista, Margherita, Davide e Stefano, unico ad aver realizzato una composizione alta almeno 50 cm. È il momento dei verdetti. Davide vince, per la seconda volta consecutiva, il grembiule blu. L’eliminata, invece, è Stefania. Termina qui Bake Off del 16 settembre.