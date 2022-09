Bake Off 9 settembre, diretta della seconda puntata: prove, grembiule blu, eliminazione

Condividi su

Venerdì 9 settembre, dalle ore 21:20 su Real Time, va in onda la seconda puntata di Bake Off. A condurre c’è Benedetta Parodi, accompagnata dai giudici Tommaso Foglia, Ernst Knam e Damiano Carrara. Prevista la partecipazione di Clelia D’Onofrio, che presenta le schede dei dolci.

Durante l’appuntamento del 9 settembre di Bake Off, i concorrenti rimasti in gara devono cimentarsi in tre prove, ognuna delle quali associata a un giudice. Per la creativa, Foglia ha stabilito che sia cucinata la Caprese. Carrara, invece, ha scelto per la tecnica il Zuccotto. Knam, infine, per la prova a sorpresa ha selezionato lo Strudel nella sua versione classica che dev’essere realizzato a forma di lettera. Quest’ultima, a sua volta, deve essere messa in forno come un blocco intero e non come un insieme di pezzi uniti tra loro.

Bake Off 9 settembre, inizia la puntata

Inizia la puntata di Bake Off del 9 settembre. Un filmato riassume quanto accaduto la scorsa settimana, compreso il ritiro di Daniele. Successivamente, Benedetta Parodi e i tre giudici entrano nel tendone. La prima manche è quella della prova creativa, che consiste nella preparazione della torta Caprese, da ultimare in 100 minuti. Ovviamente, il dolce di origine napoletana è proposto dalla new entry Tommaso Foglia. Fa la sua apparizione Clelia D’Onofrio, che racconta la storia della ricetta.

Gli aspiranti pasticceri, intanto, iniziano a cucinare e già non mancano i primi problemi: Stefano, ad esempio, brucia la cioccolata, mentre Ginevra piange in quanto convinta di essersi “sopravvalutata“. I giudici, nella prova, aiutano tanto i concorrenti, spesso suggerendogli l’intera struttura dei loro dolci. Termina la prova e, di conseguenza, iniziano gli assaggi da parte dei giudici.