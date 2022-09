X Factor 2022, la seconda puntata: giovedì 22 settembre su Sky e in streaming su Now

Condividi su

Giovedì 22 settembre va in onda alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW la seconda puntata di X Factor 2022. Il talent show è condotto da Francesca Michielin, che per la prima volta ricopre il ruolo di conduttrice. E’ affiancata da una giuria composta da Fedez, Ambra Angiolini, Rkomi e Dargen D’Amico.

X Factor 2022 seconda puntata – le Audition

Il primo appuntamento con X Factor 2022 ha segnato l’inizio delle Audition. Tanti sono gli artisti che si sono presentati davanti ai quattro giudici per esibirsi sulle note di una cover o di un loro inedito. Anche nella seconda puntata, in onda giovedì 22 settembre, Fedez, Ambra, Rkomi e Dargen D’Amico ascolteranno nuovi candidati, ma solo alcuni di loro otterranno il pass per la fase successiva. Alle spalle dei quattro giudici ci sarà il pubblico sugli spalti dell’Allianz Cloud, formato da 12 mila spettatori.

La prossima puntata sarà la terza ed ultima per quanto riguarda le Audition di X Factor 2022. Dal quarto appuntamento inizieranno invece i Bootcamp, dove prenderanno parte tutti gli artisti che hanno superato la prima fase. Si passerà poi al Last Call, dove per la prima volta sarà presente il pubblico. Si tratta di uno step molto importante, in quanto decisivo per la formazione delle squadre. Al termine avrà inizio il Live Show in programma il 27 ottobre.

I “quattro sì” della prima puntata

Nella prima puntata di X Factor 2022, andata in onda giovedì 15 settembre, solo alcuni degli artisti hanno ottenuto quattro Sì da parte dei giudici. Vediamo di chi si tratta.

La band Le Tigri da Soggiorno, che si è esibita sulle note di Prima di andare via di Neffa e Prim con Youth dei Daughter. Poi ancora Holy Francisco, che ha cantato il suo inedito dal titolo Martina, Santo con Quanto mi fai s3sso e Linda che ha cantato Coraline pezzo dei Maneskin.

Ad ottenere quattro Sì durante la prima puntata di X Factor 2022 anche Gli Omini con Tick tick boom e Spaccano e I Santi Francesi con il loro inedito Non è così male. Alessandro ha invece cantato una cover di Dargen D’Amico dal titolo Ama noi, mentre Gli STT con Oh mamma, hanno raccontato una loro vicenda personale. Ad ottenere quattro si anche Matteo Siffredi con L’appuntamento di Ornella Vanoni e Lucrezia con il suo inedito Molecole.

L’appuntamento per la seconda puntata di X Factor 2022 è fissato per giovedì 22 settembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW. X Factor è inoltre disponibile on demand, visibile su Sky Go e in chiaro su TV8 tutti i mercoledì in prima serata.