Ascolti Tv mercoledì 21 settembre 2022, Il Commissario Montalbano 19.9%, Pelè 11.6%

Ascolti Tv mercoledì 21 settembre 2022. La replica Il Commissario Montalbano vince nel prime time superando il film Pelè in onda su Canale 5.Ecco i risultati dell’Auditel per i programmi andati in onda ieri.

Ascolti Tv mercoledì 21 settembre 2022, il prime time

Su Rai 1 Il Commissario Montalbano ha registrato 3.213.000 spettatori con 19.9% Su Rai 2 Rai Parlamento – Elezioni Politiche 2022 311.000 con 1.7% Per Rai 3 Chi l’ha Visto? 1.586.000 spettatori con 10.1% Su Canale 5 Pelè 1.812.000 telespettatori con 11.6% Su Rete 4 Controcorrente – Prima Serata 711.000 spettatori con 5.3% Per Italia 1 Cinquanta sfumature di Rosso 1.001.000 spettatori con 5.8%. Su La 7 Una Giornata Particolare 696.000 spettatori con 4.1%. Su Tv8 X Factor – Il Meglio delle Audizioni 732.000 spettatori con 4.5%. Su Nove Chaos 385.000 spettatori con 2.3%

La fascia preserale

Tempesta d’amore al 4.4%

Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.856.000-24.3%. Reazione a Catena 4.092.000 -26.9%. Su Rai 2 Hawaii Five-0 478.000-3.4%. Blue Bloods 796.000-4.4%. Per Rai 3 TgR 2.164.000 – 13.3%. Blob 830.000-4.5%. Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.771.000-16.2%. Caduta Libera 2.749.000 -19% Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha registrato 832.000 persone con 4.4%. Per Italia 1 NCIS 661.000 persone con 3.8%. Su La7 Lingo – Parole in Gioco 168.000 spettatori con 1.8%. Su Tv8 Celebrity Chef ha registrato 309.000 con 1.9% Su NOVE Cash or Trash – Chi Offre di Più? 313.000 spettatori con 1.9%

Ascolti Tv mercoledì 21 settembre 2022, l’access prime time

Soliti Ignoti al 21%

Su Rai 1 Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.231.000 spettatori con 21%. Su Rai 2 TG2 Post è visto 783.000 spettatori con 3.9% Per Rai 3 Via dei Matti N° Zero 843.000-4.3%.Il Cavallo e la Torre 1.275.000-6.4%.Un Posto al Sole 1.533.000-7.5% Su Canale 5 Paperissima Sprint 3.211.000 spettatori con 15.9%. Su Rete 4 Stasera Italia 1.006.000-5%; 1.234.000-6%. Per Italia 1 NCIS – Unità Anticrimine 1.138.000 spettatori con 5.6%. Su La 7 Otto e Mezzo ha registrato 1.642.000 telespettatori con 8.1% Su Tv8 100% Italia 518.000 spettatori con 2.6%. Per NOVE Don’t forget the lyrics! 490.000 spettatori con 2.4%.

Daytime mattutino

Forum quasi al 23%

Su Rai 1 Storie Italiane 697.000 – 17.5%; 727.000-15.3%. E’ Sempre Mezzogiorno 1.459.000-15.6% Su Rai 2 I Fatti Vostri 408.000-7.7%; 775.000-8.7% Per Rai 3 Agorà 261.000-5.7%. Agorà Extra 233.000-6% Elisir 244.000 con 5% Su Canale 5 Mattino Cinque News 1.009.000-22.6%; 885.000-22.4% . Forum 1.543.000 con 22.8%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles ha registrato 82.000 spettatori con 2.1%. Per Italia 1 Sport Mediaset 619.00 spettatori con 5.2%. Su La 7 L’Aria che Tira 291.000-5.9%; 434.000- 4.5%

Ascolti Tv mercoledì 21 settembre 2022, day time pomeridiano

Ore 14 al 3.9%

Su Rai 1 Oggi è un altro giorno 1.479.000 con 15.2%. La vita in diretta 1.793.000 con 21% Su Rai 2 Ore 14 424.000 con 3.9% . BellaMà 226.000 con 2.7% Per Rai 3 Aspettando… Geo 399.000 – 4.9%. Geo 860.000 con 9.9%. Su Canale 5 Pomeriggio Cinque 1.285.000-16.4%; 1.252.000 – 14.5%. Su Rete 4 Lo Sportello di Forum 759.000-7.1% . Tg4 – Diario del Giorno 288.000 – 3.4% Per Italia 1 NCIS Los Angeles 292.000-3.4%;267.000-3.3%. The Mentalist 181.000 -2.2% Su La 7 Tagadà 325.000-3.5% Tagadà Focus 274.000 con 3.4%.

Ascolti Tv mercoledì 21 settembre 2022, seconda serata

Cattelan 1.5%

Su Rai 1 Porta a Porta ha registrato 665.000 spettatori con 14.3% Su Rai 2 Stasera c’è Cattelan su Rai 2 191.000 spettatori con 1.5% Per Rai 3 Tg3 Linea Notte 539.000 spettatori con 9.9%. Su Canale 5 Tg5 Notte 464.000 persone con 7.7% Su Rete 4 Black Mass: L’Ultimo Gangster 94.000 persone con 3.4%. Per Italia 1 L’Isola delle Coppie 245.000 spettatori con 4.4%