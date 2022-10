Verissimo 1-2 ottobre, ospiti e anticipazioni: tra gli ospiti Anthony Delon, figlio del grande attore Alain

Condividi su

Sabato 1 e domenica 2 ottobre vanno in onda due nuove puntate di Verissimo. Il contenitore pomeridiano di Canale 5 parte alle ore 16:30 ed è condotto da Silvia Toffanin. Il prossimo doppio appuntamento è visibile in streaming dal sito di Mediaset Play.

Verissimo 1-2 ottobre, per la prima volta in Italia presenzia Anthony Delon

La puntata di sabato 1° ottobre di Verissimo si apre con una lunga intervista a Anthony Delon. Silvia Toffanin, infatti, ospita per la prima volta nella televisione italiana il figlio del grande attore Alain Delon. Nel corso dell’ospitata, Anthony parla a cuore aperto del difficile rapporto che ha con il padre.

A Verissimo del 1° ottobre, poi, è presente la showgirl e modella Alena Seredova. Quest’ultima racconta a Silvia Toffanin e al pubblico la sua storia d’amore con Alessandro Nasi. I due sono prossimi al matrimonio, al quale partecipa anche loro figlia Vivienne Charlotte, nata due anni fa. Per il mondo della musica, inoltre, è atteso il cantautore Ron. Quest’ultimo presenta l’album Sono un figlio, uscito il 30 settembre e che contiene tredici canzoni inedite.

Federica Panicucci e Alessandro Vecchi raccontano il successo di Mattino Cinque

A Verissimo di sabato 1° ottobre, inoltre, sono presenti Federica Panicucci e Alessandro Vecchi. Con la conduttrice parlano di Mattino Cinque, che oramai conducono in coppia da sei anni. Infine, la Toffanin accoglie Carmen Di Pietro ed Alessandro Iannoni. Reduci dall’ultima edizione de L’Isola dei Famosi, gli ospiti parlano del loro rapporto di madre-figlio.

Verissimo 1-2 ottobre, gli ospiti della domenica

Nell’appuntamento di domenica 2 ottobre di Verissimo presenzia in qualità di ospite Belen Rodriguez. La conduttrice di Tu si que vales, in compagnia di Silvia Toffanin, presenta la nuova edizione de Le Iene. Il programma di inchieste torna in onda martedì 4 ottobre con la conduzione della stessa Belen e di Teo Mammucari.

In studio è attesa anche Vanessa Incontrada. L’attrice e conduttrice, da lunedì 3 ottobre, torna a sedersi dietro al bancone di Striscia la Notizia. Così come accaduto già lo scorso anno, infatti, Incontrada conduce il rotocalco di Antonio Ricci insieme all’attore Alessandro Siani (in questi giorni già in onda con Luca Argentero). A Verissimo del 2 ottobre, poi, Silvia Toffanin dialoga con Lucrezia Lante Della Rovere. L’attrice, volto di molte fiction di successo come La strada di casa e La dama velata, racconta al pubblico la sua vita ricca di gioie e di grandi dolori. Infine, per il mondo della musica presenzia Arisa. La cantante, che da qualche settimana è tornata a essere una delle professoresse di Amici di Maria De Filippi, festeggia i suoi primi 40 anni.