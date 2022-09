Striscia la Notizia 27 settembre, diretta e considerazioni sulla prima puntata del Tg satirico

Condividi su

Questa sera, martedì 27 settembre, va in onda alle 20.40 su Canale 5, la prima puntata di Striscia la Notizia. Dietro il bancone del Tg satirico condurrà la coppia inedita composta da Alessandro Siani e Luca Argentero. Accanto ai conduttori debutteranno le due nuove veline, Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca.

Striscia la Notizia diretta 27 settembre

La prima puntata della nuova edizione di Striscia la Notizia, in onda su Canale 5, inizia con l’ingresso in studio della nuova coppia di conduttori: Alessandro Siani e Luca Argentero. Per il primo si tratta della sua seconda esperienza dietro il bancone del tg satirico, mentre per l’attore piemontese è un vero e proprio debutto.

Tra le novità di questa edizione, le due nuove veline. Si tratta di Cosmary, la velina mora e Anastasia, la velina bionda, che raggiungono i conduttori dopo il loro primo stacchetto.

Il primo servizio della puntata del 27 settembre di Striscia la Notizia pone al centro il tema delle elezioni, con l’imitazione di Bruno Vespa che intervista gli onorevoli dei vari partiti. E’ ad Enrico Letta, a cui va il primo tapiro, in formato gigante, della 35esima stagione. A consegnarlo, come sempre, Valerio Staffelli, ma che non riesce a trovare il segretario alla sede del PD.

I servizi del tg satirico

La puntata del 27 settembre di Striscia la Notizia prosegue con il servizio di Moreno Morelli su un farmaco su cui non sono chiari gli effetti collaterali. Per questo l’inviato si rivolge a medici esperti per fare chiarezza sul caso. Il prossimo servizio è invece di Jimmy Ghione, che pone l’attenzione sui borseggiatori in giro per la città di Roma, sia vicino nel centro storico, che sui mezzi pubblici, e che prendono di mira in particolar modo i turisti.

E’ il momento del “cabaret di pasticcini” ovvero un susseguirsi di video divertenti, accompagnati dalla voce in sottofondo dei conduttori. Due nuovi inviati prenderanno parte alla nuova edizione di Striscia la Notizia. Si tratta del duo comico I Sansoni formato dai fratelli Fabrizio e Federico Sansone.

Il prossimo servizio è di Enrico Lucci che poche ore prima che si chiudessero le urne ha intervistato attori e giornalisti, ma anche onorevoli e senatori dei vari partiti. L’attenzione si sposta sulla separazione tra Totti e Ilary cercando, attraverso un servizio, di ricostruire in chiave ironica, il susseguirsi dei fatti.

Gli altri servizi di Striscia la Notizia

Il primo appuntamento con il tg satirico Striscia la Notizia continua con l’imitazione di Ilary Blasi di Francesca Manzini. Nonostante il campionato di Seria A sia fermo per via dell’impegno dei giocatori con le rispettive Nazionali, torna Cristiano Militello che regala al pubblico divertenti clip riguardanti il calcio.

Max Laudadio è stato vittima nei giorni scorsi di un’aggressione. Il servizio per intero che mostrerà cosa è accaduto verrà mostrato nella puntata di domani.

Torna in questa nuova stagione la classifica de “I nuovi mostri” che ha al primo posto il Re Carlo durante la firma dell’atto di proclamazione.

Termina così la prima puntata di Striscia la Notizia del 27 settembre.

Considerazioni della prima puntata

La 35esima edizione di Striscia la Notizia si apre con una coppia inedita di conduttori: Alessandro Siani e Luca Argentero. E’ tanta la curiosità di vedere quest’ultimo alle prese con una nuova avventura nel ruolo di conduttore, ed infatti è proprio su di lui che si focalizza principalmente l’attenzione. Dimostra, durante il corso della prima puntata, di rispettare i tempi comici e di essere un ottima spalla per Siani che, tra i due, è il vero maestro della risata.

Poche al momento le novità di questa nuova edizione, tra cui il debutto delle nuove veline a cui forse, per essere la loro prima puntata, è stata data poca considerazione. E poi la nuova coppia di inviati, i fratelli Sansone, che con il loro primo servizio sul caro bollette, fanno già capire che il loro obiettivo è quello di far luce su serie problematiche che stanno investendo il nostro Paese.