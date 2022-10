Da noi a ruota libera 2 ottobre, ospiti e anticipazioni: in studio Alessandro Borghese

Condividi su

Domenica 2 ottobre, dalle ore 17:20 su Rai 1, va in onda un nuovo appuntamento con Da noi a ruota libera. Il programma è condotto da Francesca Fialdini ed è visibile, in diretta e in streaming, dal sito di Rai Play.

Da noi a ruota libera 2 ottobre, Alessandra Mussolini parla delle sue ultime esperienze in tv

La puntata del 2 ottobre di Da noi a ruota libera, come tutte le altre, è una produzione della Endemol Shine Italia. Fialdini, nel corso della terza puntata stagionale del format, accoglie in studio numerosi ospiti. La prima è Alessandra Mussolini. Dopo l’importante carriera avuta nel mondo della politica (è stata per anni Deputata, Senatrice ed Europarlamentare), negli ultimi anni è divenuta un vero e proprio volto televisivo della Rai. Molti i programmi ai quali ha preso parte, come Ballando con le stelle e Il cantante mascherato.

In questa nuova stagione televisiva, l’ex attrice ha prima preso parte a Nudi per la vita. Lo show, in onda su Rai 2, aveva l’importante obiettivo di sensibilizzare alla prevenzione per il tumore al seno e alla prostata. Da pochi giorni, invece, l’ospite di Da noi a ruota libera del 2 ottobre ha esordito tra le protagoniste di Tale e Quale Show.

Vittoria Puccini presenta la commedia Quasi orfano

In Da noi a ruota libera del 2 ottobre trova ampio spazio il mondo del cinema. A tal proposito, Francesca Fialdini intervista Vittoria Puccini. L’attrice, durante l’ospitata, ripercorre la sua carriera, impreziosita dall’ultimo film intitolato Quasi orfano. Nella commedia, diretta da Umberto Carteni, Puccini ha al suo fianco Riccardo Scamarcio. Il prodotto esce nelle sale cinematografiche a partire dal 6 ottobre.

Nello show di Rai 1, inoltre, presenzia un altro grande volto della recitazione italiana: Milena Vukotic. L’attrice, che in carriera ha vinto un Nastro D’Argento e ha ricevuto tre nomination ai David di Donatello, è prossima al rientro in teatro. Vukotic, dal 12 ottobre, è infatti tra le protagoniste dello spettacolo A spasso con Daisy.

Da noi a ruota libera 2 ottobre, Alessandro Borghese testimonial della ricerca sulla sclerosi multipla

A Da noi a ruota libera del 2 ottobre, infine, è prevista la partecipazione di Alessandro Borghese. Lo chef, volto di Sky (dove conduce diversi format di successo, tra gli altri Quattro ristoranti), sbarca in Rai per questioni benefiche. Borghese, infatti, è il testimonial dell’Aism, ovvero l’Associazione italiana sclerosi multipla. Per sostenere la ricerca contro tale malattia, l’Aism ha organizzato in tutta Italia delle importanti iniziative.