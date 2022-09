Condividi su

Venerdì 30 settembre debutta su Rai 1 la nuova edizione di Tale e Quale Show. Carlo Conti è pronto ad accogliere nuovi concorrenti che si cimenteranno nelle imitazioni.

Compongono il cast Elena Ballerini, Rosalinda Cannavò, Samira Lui, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Valentina Persia; Andrea Dianetti, Claudio Lauretta, Gilles Rocca e Antonino.

Presente anche Francesco Paolantoni che avrà un personal coach d’eccezione, Gabriele Cirilli.

Le esibizioni sono valutate dalla confermatissima giuria formata da Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio, Giorgio Panariello e un quarto giudice a sorpresa. Per la prima puntata è Jovanotti, imitato da Leonardo Fiaschi.

I vocal coach sono ancora una volta Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci ,Antonio Mezzancella ed Emanuela Aureli. Gli arrangiamenti sono invece di Pinuccio Pirazzoli.

Tale e Quale Show 30 settembre 2022, diretta della prima puntata

Nella prima puntata di Tale e Quale Show Carlo Conti è entusiasta di inaugurare la dodicesima edizione. Dopo aver salutato Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio con la foto di Alba Parietti, Giorgio Panariello presenta il quarto giudice. Per questa puntata è Jovanotti, intrepretato da Leonardo Fiaschi.

La prima protagonista ad esibirsi è Rosalinda Cannavò che deve interpretare Veronica de La Rappresentante di Lista cantando Ciao Ciao. Si avvicina molto all’originale nella voce ma soprattutto nella gestualità, meno invece nel trucco. I giudici valutano positivamente l’esibizione. A trovare però molti difetti è Cristiano Malgioglio che l’ha trovata troppo calante nel ritornello.

Claudio Lauretta dovrà imitare Renzo Arbore con la canzone Il Clarinetto. Impressionante somiglianza nel look e nella voce. E’ ovviamente però avvantaggiato rispetto agli altri concorrenti in quanto già imitatore di professione. Solo complimenti da parte dei giudici. Unico appunto di Cristiano Malgioglio è che il carisma di Arbore è inimitabile.

Terzo protagonista è Andrea Dianetti che interpreta Damiano dei Maneskin con Beggin’. Nonostante l’impegno rimane troppo distante dall’originale nella voce e anche nel look. Ci sono state alcune imprecisioni. Per Malgioglio non ha la stessa voce graffiante, sex appeal e grinta. Dianetti avrà altre occasioni per mostrare la sua bravura. Ha comunque scatenato una standing ovation.

E’ il turno di Antonino che deve invece interpretare Marco Masini con T’innamorerai. Standing ovation da parte del pubblico. E’ riuscito ad imitare il suo stesso timbro, mantenendo equilibrio sia nelle parti basse che alte. Lievemente distanti invece sulla fisicità. Telefona in diretta anche il vero Marco Masini per complimentarsi con lui. Finora è l’unico ad aver conquistato Malgioglio. Un trionfo anche per Loretta Goggi e Giorgio Panariello.

Tale e Quale Show, gli altri protagonisti

Quinta protagonista di Tale e Quale Show è Valeria Marini che deve imitare Britney Spears. Molto debole nella voce e per tale motivo è aiutata quasi tutto il tempo dal coro che dà un importante contributo. Anche nel trucco il risultato non è eccellente. Meglio nel ballo. I giudici hanno apprezzato molto l’impegno e avrà tempo per migliorare. Malgioglio si limita ad una sola definizione: terribile. Sostituisce poi la foto della Parietti con quella della Marini.

La prossima ad esibirsi è Elena Ballerini che interpreta Olivia Newton-John, scomparsa recentemente. Canta Hopelessly Devoted to You. Emozionante ricordo di una donna straordinaria ed indimenticabile. Solo giudizi positivi da parte della giuria.

Arriva il primo “ripetente” nella storia di Tale e Quale Show. E’ Francesco Paolantoni che ha già partecipato al programma. In questa edizione avrà come personal coach Gabriele Cirilli. Insieme dovranno imitare Mahmood & Blanco in Brividi. Nonostante il notevole aiuto dell’autotune sono presentano molte stonature. Anche per quanto concerne trucco e parrucco non assomigliano per nulla agli originali. Standing ovation dal pubblico per la loro indiscussa simpatia ed ironia.

Protagonista successiva è invece Alessandra Mussolini che sarà Rosanna Fratello con Sono una donna, non sono una santa. Complimenti ai truccatori che sono riusciti a mascherare totalmente il vero volto della Mussolini. E’ molto somigliante nella gestualità e in parte anche nella voce. Nella parti più alte infatti riemerge la cadenza partenopea. I giudici sono sorpresi positivamente dalla sua esibizione.