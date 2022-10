Reazione a Catena, le Tre e un Quarto abbandonano il gioco: chi sono i nuovi campioni del game show

Condividi su

Le Centoundici sono le nuove campionesse del game show di Rai 1 Reazione a Catena. Nella puntata di giovedì 6 ottobre, hanno infatti vinto contro i Top Secret, conquistando il titolo. Hanno infatti indovinato quindici parole nel gioco de l’Intesa Vincente, contro le dieci degli avversari. Avevamo però lasciato nella puntata precedente le Tre e un Quarto come campionesse in carica. Che cosa è successo?

Reazione a Catena, le Centoundici: le nuove campionesse

Nella puntata di Reazione a Catena, di giovedì 6 ottobre, Marco Liorni ha annunciato che le campionesse in carica le Tre e un Quarto hanno dovuto momentaneamente abbandonare il gioco per motivi legati ai loro impegni universitari, che non potevano rimandare. Ha dunque presentato due nuove squadre che si sono contese il titolo di nuovi campioni. Si tratta dei Top Secret e delle Centoundici.

Le due squadre di Reazione a Catena si sono dunque sfidate durante il corso della puntata fino al gioco de l’Intesa Vincente, dove hanno avuto la meglio le Centoundici. Quest’ultime hanno infatti indovinato quindici parole, contro le dieci indovinate dagli avversari.

Le Centoundici – il percorso delle nuove campionesse

Le Centoundici sono le nuove campionesse di Reazione a Catena. La squadra è composta da Alessandra e Flavia, rispettivamente mamma e figlia, e da Chiara amica di Flavia. Hanno scelto di partecipare al game show di Rai 1 con questo nome perché è la somma delle loro età. Hanno debuttato al gioco dell’Ultima Catena con una cifra pari a 103.000 euro.

Dopo aver mantenuto intatto il montepremi fino a metà catena, Alessandra ha giocato per prima uno dei due jolly a disposizione, indovinando così la parola Tronco, tra Mozzo e Albero. Le nuove campionesse di Reazione a Catena le Centoundici, sono arrivate all’Ultima Parola con 103.000 euro, dimezzato a 51.500 euro con l’acquisto del terzo elemento. Non sono però riuscite ad indovinare la parola Intenzionato, tra Pronto e Bene.

Le Tre e un Quarto: campionesse da record

La squadra delle Tre e un Quarto è composta da Carolina, Letizia ed Elisa. Sono state campionesse in carica di Reazione a Catena per ventitré puntate vincendo per 14 volte il montepremi finale. E’ stata la squadra simbolo di questa edizione del game show, ma nella puntata di giovedì 6 ottobre, Marco Liorni ha annunciato che le tre ragazze della provincia di Varese hanno dovuto abbandonare il gioco per motivi di studio. Ha inoltre comunicato ai telespettatori che le ex campionesse ritorneranno al più presto per una sorpresa.