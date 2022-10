Flesh and Blood serie tv Rai 3 – trama, cast, finale

Condividi su

Rai 3 propone la prima puntata della miniserie tv dal titolo Flesh and Blood. Si tratta di un prodotto di genere giallo con atmosfere drammatiche.

La produzione è del Regno Unito, l’anno di realizzazione è il 2020. La serie è composta complessivamente da quattro episodi ognuno della durata di 60 minuti circa. La terza rete Rai ne propone due a serata.

Flesh and Blood prima puntata – regia, protagonisti, dove è girato

La regia è di Louise Hooper. Protagonisti principali sono Mary e Vivien interpretati rispettivamente da Imelda Staunton e Francesca Annis. Nel cast anche Claudie Blakley nel ruolo di Helen.

Le riprese si sono svolte nel Regno Unito, in particolare a Pevensey Bay e location limitrofe nel territorio dell’East Sussex.

La produzione è della Silverprint Pictures in collaborazione con ITV – Independent Television e ITV 1.

Trama generale

La serie racconta di Helen, Jake e Natalie, tre fratelli adulti, che rimangono sconvolti quando la loro madre, Vivien (Francesca Annis), vedova settantenne e benestante, perde la testa per Mark (Stephen Rea), medico di famiglia in pensione, anche lui vedovo e perfetto gentleman inglese, desideroso di sposarsi. I ricordi felici dell’infanzia di Helen, Jake e Natalie e la loro eredità, come la grande casa di famiglia che si affaccia sulla costa meridionale, sono all’improvviso messi a repentaglio dall’arrivo di Mark. E sulla spiaggia del Sussex succede qualcosa di grave.

Flesh and Blood – trama della prima puntata in onda su Rai 3

Vivien si sta godendo la sua ritrovata libertà dopo un matrimonio che non era come sembrava: il marito ha messo fine alla sua lunga relazione solo quando Vivien ha accettato di non parlarne ai figli. Nonostante la sorprendente proposta di Mark, Vivien non vuole affrettarsi a sposarsi. Ma un improvviso problema di salute che la fa finire in ospedale la fa sentire più vulnerabile, così accetta l’offerta di Mark di trasferirsi da lui e, in breve tempo, accetta anche la sua proposta di matrimonio.

Pur essendo di un’anima pura, Vivien non è una sciocca. Così, quando scopre che Mark ha frugato nei suoi cassetti per trovare il suo passaporto e quando lui le chiede di sposarlo all’improvviso comincia a preoccuparsi.

Secondo episodio

Vivien ha deciso di vendere la casa dove sono cresciuti i suoi figli. Non sorprende che siano tutti sconvolti, ma lei vuole viaggiare di più: partirà presto per la Spagna con il suo fidanzato Mark per incontrare sua figlia, e poi hanno in programma un viaggio di sei settimane in India.

Mentre Vivien difende i suoi piani con i figli, la sua vicina Mary passa a portare qualche dolcetto.

La vita emotiva di Mary è più complicata di quanto sembri. Ha perso un figlio nel periodo in cui è nato Jake e poi il marito l’ha lasciata. Ha sempre aiutato Vivien e i suoi figli, che la considerano quasi una di famiglia.

Flesh and Blood: il cast completo

Di seguito il cast della serie tv Flesh and Blood e i rispettivi personaggi interpretati dagli attori

Imelda Staunton : Mary

: Mary Francesca Annis : Vivien

: Vivien Claudie Blakley : Helen

: Helen Russell Tovey : Jake

: Jake David Bamber : D.I. Doug Lineham

: D.I. Doug Lineham Lydia Leonard : Natalie

: Natalie Stephen Rea : Mark

: Mark Karan Gill: C. Isaac Cory

C. Isaac Cory Mia Lloyd: Maddie

Maddie Sharon Small : Stella

: Stella Ayden Beale : Aaron

: Aaron Grace Hogg-Robinson : Lily

: Lily Vincent Regan : Tony

: Tony Keir Charles : George

: George Lara Rossi: Leila