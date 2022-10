Tu Si Que Vales diretta 8 ottobre,

Condividi su

Questa sera, sabato 8 ottobre, va in onda su Canale 5 alle 21.25 la quarta puntata di Tu Si Que Vales. Il programma televisivo è condotto da Belen Rodriguez con Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. La giuria è composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Il ruolo di giudice popolare è invece affidato a Sabrina Ferilli.

Tu Si Que Vales 8 ottobre diretta

La puntata dell’8 ottobre di Tu Si Que Vales inizia con l’esibizione del primo concorrente. Si tratta di Erika Lemay, che effettua la sua prova al di fuori dello studio televisivo. La concorrente sospesa in aria, legata da due nastri ad un numero non quantificabile di palloncini si esibisce in perfetto equilibrio. Ottiene quattro sì.

La puntata dell’8 ottobre prosegue con il mentalista James. La sua esibizione prevede la partecipazione dei giudici. Chiede a Gerry di assegnare ad ognuno una lettera dalla A alla D. Si inizia con Maria che deve lanciare per due volte un dato sul tavolo e poi coprirlo. James riesce ad indovinare i numeri venuti fuori ovvero 4 e 2. Rudy deve invece girare i cubo di Rubic, senza risolverlo.

Non sa però che dentro uno scatolo c’è un altro cubo con le facce identiche a quelle fate da Rudy. Al termine Gerry legge un bigliettino consegnato da James con su scritto a quale giudice avrebbe assegnato una delle quattro lettere. Ottiene quattro sì e il 98% della giuria popolare.

Le quattro esibizioni della quarta puntata

La puntata dell’8 ottobre di Tu Si Que Vales prosegue