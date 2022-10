Ballando con le stelle, a Da noi a ruota libera il confronto (con scintille) tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli

Condividi su

Domenica 9 ottobre, durante Da noi a ruota libera, si è consumato il confronto tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli. Il tema sono le offese che l’Aquila di Ligonchio ha rivolto alla giornalista durante la prima puntata di Ballando con le stelle.

Cosa è successo tra le due protagoniste del talent di Rai 1

Le tensioni tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, come detto, sono sorte durante il debutto di Ballando con le stelle andato in onda ieri, sabato 8 ottobre. Tra le concorrenti della nuova edizione c’è proprio la cantante, che nel percorso è supportata dal ballerino professionista Samuel Peron.

Dopo essersi esibita, Iva Zanicchi ha ricevuto delle critiche da parte di due giudici: Guillermo Mariotto e, soprattutto, la già citata Selvaggia Lucarelli. Quest’ultima ha votato l’esibizione con uno zero, scatenando l’ira de L’Aquila di Ligonchio che, parlando con Peron, ha gravemente insultato la giornalista.

Iva Zanicchi si è scusata con Selvaggia Lucarelli durante il loro confronto

Le offese che Iva Zanicchi ha rivolto a Selvaggia Lucarelli nella prima di Ballando con le stelle sono state chiaramente percepite da casa, divenendo in breve tempo virali sui social.

Del tema, come già detto, si è parlato durante Da noi a ruota libera. Francesca Fialdini ha ospitato in studio la cantate, che ha affermato: “Ciò che ho detto è molto pesante, ne sono consapevole e ho chiesto scusa a Selvaggia ieri sera. L’ho detto e non lo nascondo. Ero rimasta talmente male per lo zero ricevuto che mi sono avvicinata al mio partner e ho sussurrato la parolaccia, non ricordando che Samuel avesse il microfono aperto”.

Zanicchi ha poi continuato: “È una parola stupida, un intercalare che si usa al mio paese. Non voleva essere un’offesa, ma lo è. Mi sono resa conto di aver sbagliato, non ho giustificazioni”.

Selvaggia Lucarelli ha accettato le scuse di Iva Zanicchi, pur sottolineando ancora la gravità dell’accaduto

Le parole di Iva Zanicchi durante Da noi a ruota libera sono state commentate da Selvaggia Lucarelli: “Iva non ha detto una parola stupida. Ha usato un epiteto sessista e grave. Accetto le scuse, ma la cosa va definita con molta chiarezza. Il fatto che lei dica che non c’era cattiveria mi preoccupa un po’. Mi fa pensare che utilizzi quella parola in automatico nella vita. Sono una sua fan, mi diverte quando è di buonumore. Ma c’è differenza tra essere caciarona ed essere una persona che utilizza un epiteto sessista per delegittimare una donna”.

La giudice di Ballando con le stelle ha criticato anche Samuel Peron: “Iva ci ha messo la faccia, poi c’è chi si nasconde. Si è fatto grasse risate quando la cantante ha detto per due volte quella parola. Lo ritengo colpevole tanto quanto Zanicchi, un po’ come chi mette like a un post sessista. Mi aspetto le sue scuse e che impari a chiamarmi con nome e cognome“.

Durante il confronto non sono mancate le scintille

Pur essendo un confronto pacificatore, tra Selvaggia Lucarelli e Iva Zanicchi non sono mancate le scintille. La giornalista, infatti, ha accusato la concorrente di volerla delegittimare: “Nelle clip di presentazione fa sempre il giochino di non ricordarsi come mi chiamo. Fare finta di non ricordare il nome è un modo per delegittimare una persona che ritieni inferiore”.

Zanicchi ha negato le accuse: “Non parliamo di sessismo, è stato uno scivolone sgradevole. Penso che Selvaggia sia una brava persona. Io ho un difetto grave: dimentico i nomi. Spesso chiamo mia nipote con il nome di mia figlia. Selvaggia, lo capirai quando arriverai alla mia età”.