Stasera in tv lunedì 10 ottobre 2022, tutti i programmi in onda

Stasera in tv lunedì 10 ottobre 2022. Su Raidue, il comedy show Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino. Su Rete 4, l’attualità con Quarta Repubblica, programma condotto da Nicola Porro.

Stasera in tv lunedì 10 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, la fiction Sopravvissuti, con Lino Guanciale. Due episodi. Il primo s’intitola “Alla deriva”. Il ritorno alla normalità sembra impossibile. Lea rivede sua sorella Adele e le vecchie tensioni tra le due vengono a galla. Nino è ossessionato dai suoi fantasmi e solo Luca (Lino Guanciale) riesce a starli accanto. Marta intanto fa una scoperta sconvolgente. A seguire, il secondo episodio, “Stranieri”.

Su Raidue, alle 21.20, il comedy show Stasera tutto è possibile. Un altro lunedì all’Auditorium Rai di Napoli con Stefano De Martino. Il tema della puntata è “FantaSTEP”. Tra i giochi c’è anche Elastic speeed: due vip, dopo aver indossato uno zaino legato da un elastico, devono schiacciare un pulsante e formulare una domanda plausibile alla risposta di De Martino.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Presa diretta. “La minaccia nucleare” è il titolo della puntata di stasera. Riccardo Iacona presenta un’inchiesta sull’escalation della guerra in Ucraina, sempre più pericolosa dopo la mobilitazione decisa da Putin. Gli inviati spiegano come le nuove fratture geopolitiche stiano disegnando nuovi equilibri mondiali.

Programmi Mediaset, Tv8, Nove, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Quarta Repubblica. Anche la trasmissione ideata e condotta da Nicola Porro continua a tenere accesi i riflettori sulla nuova maggioranza di governo e sulle tante problematiche che la attendono. Si parla anche dell’opposizione: dopo lo choc della netta sconfitta elettorale, saprà trovare punti di contatto per ripartire?

Su Canale 5, alle 21.20, il reality Grande Fratello Vip. Ogni “vippone” ha la sua storia da raccontare. Lo sa bene Alfonso Signorini che, nel corso di ogni puntata, trova il tempo di approfondire con uno o più inquilini un episodio o un’esperienza di vita che possa far riflettere il pubblico a casa. Anche oggi Giulia Salemi cura lo spazio “social”.

Su Tv8, alle 21.30, la fiction Gomorra – La serie con Salvatore Esposito. Genny, preoccupato per Azzurra e il piccolo Pietro, medita di lasciare il suo posto nel clan. Intanto, Enzo e Valerio hanno riconquistato il traffico nel centro, ma i Capaccio smaniano per allargarsi.

Su Nove, alle 21.25, il reality Little Big Italy. Continua il viaggio di Francesco Panella negli Usa alla caccia del miglior ristorante italiano. Oggi tocca a Seattle. La novità di questa stagione è il voto del primo impatto, in cui viene giudicata la prima impressione che suscita il locale.

Su Real Time, alle 21.20, il docu-reality Sorelle al limite. Amy e Michael decidono di compiere un passo importante. Intanto, Amanda fa di tutto per salvare Tammy, quando l’euforia di quest’ultima finisce male. In seguito Amy incontra un pediatra e affronta le verità riguardo la dieta di Gage.

I film di questa sera lunedì 10 ottobre 2022

Su Rai 5, alle 21.15, il film commedia del 2020, di Leo Muscato, La rivincita, con Michele Cipriani. L’esproprio di un terreno in cambio di un risarcimento irrisorio. Il sogno di potere avere un figlio. Iniziano così le rocambolesche disavventure economiche di due fratelli, Vincenzo e Sabino, e delle mogli Maja e Angela.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film western del 1966, di Sergio Leone, Il buono, il brutto, il cattivo, con Clint Eastwood. Durante la Guerra di Secessione, tre pistoleri stringono un’alleanza per trovare un carico di lingotti d’oro. Sono Joe “il buono”, Tuco “il brutto” e Sentenza “il cattivo”.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Pierre Morel, Peppermint – L’angelo della vendetta, con Jennifer Garner, John Gallagher Jr. Los Angeles. La vita di Riley North (Jennifer Garner) viene sconvolta dall’omicidio del marito e della figlioletta, vittime di una gang di narcotrafficanti. Grazie a un giudice corrotto, gli assassini evitano la condanna, ma Riley non si rassegna e comincia a elaborare un piano per farsi giustizia da sola.

Su La7, alle 21.15, il film d’azione del 1995, di Tony Scott, Allarme rosso, con Denzel Washington. Un sottomarino Usa riceve l’ordine di colpire una base sovietica. Poi, però, arriva quello che pare un contrordine. Il capitano vuole attaccare, ma il suo vice, Ron Hunter, non è d’accordo.

Su Iris, alle 21.00, il film biografico del 2008, di Steven Soderbergh, Che – Guerriglia, con Benicio del Toro. Arrivato all’apice del potere dopo la rivoluzione cubana, il Che raduna un gruppo di guerriglieri e intraprende una campagna in Bolivia, dove però troverà la morte.

Stasera in tv lunedì 10 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film drammatico del 2018, di Peter Farrelly, Green Book, con Mahershala Alì, Viggo Mortensen, Linda Cardellini. 1962. L’italoamericano Tony Lip accetta di lavorare come tuttofare per Don Shirley, pianista afroamericano in tour nel sud degli Stati Uniti, dove i pregiudizi razziali sono ancora forti.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film drammatico del 2007, di Kirsten Sheridan, La musica nel cuore, con Freddie Highmore. Dopo mille peripezie, un ragazzino con grande talento per la musica riesce a ritrovare i genitori. Tutto accade durante un magico concerto al Central Park di New York.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film fantastico del 2019, di James Wan, Aquaman, con Jason Momoa, Amber Heard, Willem Dafoe, Patrick Wilson. La città di Atlantide è un regno sottomarino governato da un re assetato di potere: Orm. Quest’ultimo vorrebbe conquistare il mondo, ma non ha fatto i conti con Aquaman.

Su Sky Cinema Suspense, alle 21.00, il film thriller del 2011, di Neil Burger, Limitless, con Bradley Copper, Robert De Niro, Abbie Cornish. Eddie Morra, scrittore in crisi, assume una droga che esalta le capacità intellettive. In breve diventa un asso della finanza, ma iniziano a manifestarsi anche degli effetti collaterali.