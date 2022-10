Condividi su

Questa sera, lunedì 10 ottobre, va in onda la nuova puntata del Grande Fratello Vip alle 21.45 su Canale 5. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini con il duo di opinioniste composto da Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio anche Giulia Salemi che leggerà in tempo reale i commenti sui social.

Dopo la lettera della scorsa puntata di Marco Bellavia ai concorrenti, nel nuovo appuntamento gli inquilini della casa più spiata d’Italia riceveranno un video messaggio da parte del loro ex compagno di avventura.

Grande Fratello Vip 10 ottobre diretta

“La verità da che parte sta?” entra in studio così Alfonso Signorini, per dare il via alla puntata del 10 ottobre del Grande Fratello Vip. Il nuovo appuntamento si apre con la lite, avvenuta durante il corso della settimana, tra Pamela Prati e Patrizia Rossetti. Il motivo che ha portato entrambe a litigare è dovuto al fatto che la Prati dorme in una stanza a parte con bagno. Il carattere forte di Patrizia è spalleggiato, specialmente in cucina, da Wilma. Il loro atteggiamento ha infatti creato malumori tra alcuni concorrenti all’interno della casa.

La puntata del 10 ottobre del Grande Fratello Vip prosegue con il videomessaggio che Marco Bellavia ha mandato ai concorrenti. Ringrazia inizialmente per l’affetto ricevuto da tutti telespettatori che lo hanno sostenuto in questi giorni. Tante persone infatti lo hanno ringraziato per aver fatto luce su un problema importante, come i disagi psicologici, in un modo che fino ad ora non era stato ancora fatto. Alcuni ragazzi, come Luca, confidano di aver passato dei momenti difficili, e che ancora oggi cerca di farsi forza, grazie all’aiuto della sua famiglia e di sé stesso.

La lite tra Elenoir e Luca

Proprio Luca è il protagonista della prossima clip. Un massaggio fatto da Nikita ha suscitato polemiche e scalpore all’interno della casa del Grande Fratello Vip. In particolar modo Cristina Quaranta, che ha ricordato al concorrente romano che fuori la sua fidanzata lo guarda. In sua difesa è intervenuta Carolina che ha sottolineato alla Quaranta come anche lei abbia avuto atteggiamento molto confidenziali con Amaurys. Ciò ha portato entrambe a litigare.