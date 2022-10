Grande Fratello Vip 6 ottobre, diretta: Sara Manfuso attacca il programma e Alfonso Signorini

Condividi su

GraGiovedì 6 ottobre, dalle ore 21:45 su Canale 5, è prevista la messa in onda di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. A condurre Alfonso Signorini, accompagnato in studio dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. L’appuntamento è visibile, in diretta e in streaming, dal sito di Mediaset Play. Dopo il caso di Marco Bellavia e gli addii di Giovanni Ciacci e Ginevra Lamborghini, il morale in Casa è decisamente basso. Ieri, tra i Vipponi vi è stata una nuova defezione: quella di Sara Manfuso. Di questo, sicuramente, si parla durante la diretta.

Grande Fratello Vip 6 ottobre, la lettera di Marco Bellavia

Parte il Grande Fratello Vip del 6 ottobre. In studio presenziano la squalificata Ginevra Lamborghini, la ritirata Sara Manfuso e l’eliminato Giovanni Ciacci. Si riprende dal caso di Marco Bellavia: “sente la necessità di guardarvi in faccia“, dice Signorini ai Vipponi. Il conduttore svela di aver parlato privatamente con il cast nella giornata di martedì, poi rimprovera Gegia: “Mi aspettavo, da parte tua, un atteggiamento differente“. La comica: “Stavo male io e me la sono presa con il più debole. Ho sbagliato, mea culpa“.

Marco Bellavia ha scritto una lettera ai concorrenti del Grande Fratello Vip: “Sono stati giorni dolorosi, che ancora oggi fatico a dimenticare. Tutto si consuma in fretta, eravate già pronti a dimenticare. Con il racconto di Alfonso, nella puntata di lunedì, i vostri volti sono cambiati. Volevo lanciare un messaggio: solo soffrendo insieme è possibile rendere meno forte un dolore. Non giudico nessuno: quello spetta a Dio e alle vostre coscienze. Non c’è bisogno di lasciare la Casa, né tantomeno rimanere dentro facendo finta che nulla sia accaduto. Serve dialogare”.

Signorini svela di aver ricevuto molte lettere di apprezzamento per aver trattato, in tv, il tema della depressione. Il conduttore risponde a La Repubblica, che lo aveva criticato parlando di doppia morale: “Questo non è vero. Io ho inneggiato all’empatia. Lamborghini ha sbagliato e ha giustamente pagato. Ora, però, è giusto che riprenda in mano la sua vita. Giovanni e Ginevra hanno fatto una vita d’inferno: hanno ricevuto addirittura minacce di morte”. Il costumista racconta di essere stato pesantemente insultato al supermercato: “Mi hanno sputato in faccia”.

Durissimo scontro tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini, che la caccia dallo studio

Il Grande Fratello Vip del 6 ottobre va avanti. Ginevra Lamborghini torna in Casa per incontrare Antonino Spinalbese. I due, seppur a distanza, si rivedono in giardino. Lamborghini: “Sto bene. Non nego che ciò che sto vivendo sia un incubo, ma sono forte. Ho capito che nel programma ho trovato qualcuno di veramente importante. Anche se è durato poco, ciò mi ha riempito il cuore”. Antonino risponde: “Mi fa piacere vederti sorridente. Qui dentro hai trovato degli amici che condividerai per tutta la vita“.

Grande Fratello Vip del 6 ottobre continua. Sara Manfuso commenta la scelta del ritiro e attacca Alfonso Signorini e il programma: “Il bullismo va contro i miei principi. Non ho potuto continuare. Io non mi sono sentita tutelata: sono entrata per raccontare la mia storia. C’è stato un episodio, in cui ero in cucina e Giovanni Ciacci mi ha chiesto di simulare una violenza sessuale. Io ho vissuto un imbarazzo e nessuno mi ha chiamato in confessionale per chiedermi come stavo”. Signorini: “Se un uomo ti tocca senza consenso tu non sorridi, ma gli dai un calcio di sedere. Potevi trovare una scusa migliore per andartene”. Manfuso replica: “Mi stai giudicando? Ci ho visto lungo”.

È caos in studio. Giovanni Ciacci sbotta e nega ogni accusa: “Ho già vissuto un linciaggio. Una seconda volta no“. Signorini butta fuori la Manfuso dallo studio. A differenza dello scorso lunedì, il conduttore ha gestito davvero male il momento.

Grande Fratello Vip 6 ottobre, sorpresa a George Ciupilan

Grande Fratello Vip del 6 ottobre prosegue con la sorpresa a George Ciupilan. Il più giovane dei concorrenti dell’edizione incontra la mamma. Ciupilan racconta la sua storia: “Fino ai 5 anni sono stato con mia nonna. Da lei sono passato a mio padre, che un giorno mi ha preso insieme a dei suoi amici. Con lui ho passato tre anni: è stato un periodo molto intenso. Mi ricordo che piangevo perché volevo mia madre e lui minaccia di darmi uno schiaffo. Fino all’età di 8 anni non ho ricordi con mia madre. Lei ha sempre cercato di starmi vicino. Ha messo da parte la sua vita per la mia”. La mamma: “Sono orgogliosa di te, tutti ti vogliono un mondo di bene. Ti vedo dimagrito, cerca di mangiare di più e fumare di meno. Sii più allegro”.

Prosegue il Grande Fratello Vip del 6 ottobre. Viene mostrato un video che ricostruisce quanto affermato da Sara Manfuso in precedenza. Signorini commenta: “Sinceramente, non mi è sembrata una persona molto sconvolta“. Clip su Luca Salatino e sulle lezioni da coatto. Carmen Russo, intanto, cade dalle scale ma, fortunatamente, sta bene.

Successivamente si approfondisce la storia di Wilma Goich: “Del matrimonio con Edoardo Vianello ricordo tutto. Al pranzo di nozze c’era una tavolata piena di ragazze: erano tutte ex amori di Vianello. Oggi è il mio più caro affetto. Il nostro è stato un amore ricco di amore e infedeltà”. Si parla della morte della figlia Susanna: “Tutte le mattine, alle 09:00, mi dava il buongiorno. In questa Casa ho trovato un gruppo straordinario. Ho l’affetto, l’amicizia e il calore. Avevo perso tutte le voglie e dentro qui, mano a mano, le sto ritrovando”.

Clip su Edoardo

Grande Fratello Vip del 6 ottobre prosegue con una clip su Edoardo Donnamaria e sui suoi rapporti con Antonella Fiordelisi e Alberto De Pisis. Secondo Amaurys Perez, tra Edoardo e Antonella non ci sarà mai nulla: “Ci conosciamo da sei anni, Fiordelisi sta scherzando con Donnamaria“.