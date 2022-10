Condividi su

Alle 21.45 va in onda su Canale 5 la puntata del 13 ottobre del Grande Fratello Vip. Il reality show è condotto da Alfonso Signorini, affiancato dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. In studio anche Giulia Salemi che leggerà in tempo reale i commenti sui social, valutando il cosiddetto “sentiment”.

Come già annunciato dal conduttore nelle scorse puntate, potrebbero entrare a far parte della casa più spiata d’Italia nuovi concorrenti. Scopriremo inoltre chi andrà in nomination.

Grande Fratello Vip 13 ottobre diretta

La puntata del 13 ottobre del Grande Fratello Vip inizia con la questione legata a Pamela Prati, in riferimento alla storia riguardante Mark Caltagirone, raccontata nella scorsa puntata. Alcuni concorrenti però credono che non abbia detto proprio tutta la verità. Charlie, ad esempio, è tra quelli che si è più esposto. Sostiene infatti di non essere pienamente convinto dalla storia che lei ha raccontato. Alfonso comunica inoltre a Pamela che Marco Bellavia lo ha incaricato di dirle che non vede l’ora di rivederla.

Il Grande Fratello Vip prosegue con una sorpresa per Luca, che nei giorni scorsi ha aperto il suo cuore ai compagni. Dagli atti di bullismo ricevuti, al dolore provocato dalla malattia della sua mamma, ha raccontato la parte più intima di sé. Per lui in giardino c’è Rita, la sua mamma, che lo invita a stare tranquillo e sorridere per questa opportunità.

Subito dopo Alfonso Signorini annuncia i primi concorrenti salvi dal televoto: Charlie e Nikita.

Charlie contro Antonino

La lite avvenuta in settimana tra Charlie e Antonino è argomento di discussione nella puntata del 13 ottobre del Grande Fratello Vip. La clip mostra ciò che è accaduto e cosa ha portato i due a scontrarsi. Il problema sembra dovuto al fatto che Charlie Gnocchi vuole che l’intero gruppo partecipi ad ogni iniziativa. Il motivo della lite con Spinalbese è infatti legato al “gioco della bottiglia” a cui quest’ultimo non ha voluto partecipare.

I grandi amore impossibili, è il tema del prossimo argomento del Grande Fratello Vip, che ha come protagonista Gegia che pensa sempre al suo Memet. L’attenzione si sposta subito dopo su Antonino che è molto apprezzato dalle donne all’interno della casa. Parla subito dopo con Ginevra, presente in studio, con cui ha stretto un profondo legame. La Lamborghini lo invita infatti a fare il “bravo” perché lei da fuori lo segue.

Grande Fratello Vip 13 ottobre – sorpresa per Cristina Quaranta

Cristina Quaranta è la protagonista della prossima sorpresa al Grande Fratello Vip. Da ragazza, dopo aver vissuto anni di successo, si è sposata con il padre di sua figlia, da cui poi si è separata, ma con cui continua ad avere ancora un ottimo rapporto. Negli anni si è innamorata di un altro uomo, ma la loro relazione è finita da qualche anno ma ancora Cristina non sa i motivi che hanno portato lui a volersi separare. E’ Aurora, sua figlia, la sorpresa per lei.

La puntata del 13 ottobre prosegue con il verdetto finale del televoto. Il concorrente che deve abbandonare la casa del Grande Fratello Vip tra Gaele, Gegia e Attilio è Gegia, che dovrà portare con sé il bussolotto prima di andare in studio.