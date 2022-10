Viva Via Asiago 10!, Fiorello torna su Rai 1 e lo fa con una riedizione di Edicola Fiore: anticipazioni e data di debutto

Condividi su

La notizia era nell’aria da tempo e ora sembrerebbe essere arrivata alla fine la trattativa tra Fiorello e la Rai. Lo showman, infatti, dovrebbe presto tornare in onda con il programma Viva Via Asiago 10! Il programma sarebbe nei palinsesti di Rai 1 e, in streaming, su Rai Play.

Viva Via Asiago 10!, incerta la data di partenza della trasmissione

Ad ora, la TV di Stato non ha ancora ufficializzato l’arrivo sui propri schermi di Viva Via Asiago 10!. Di conseguenza non c’è alcuna certezza in merito alla data di messa in onda del format. Le intenzioni sarebbero di debuttare entro la fine del mese del novembre. Tuttavia, tale scadenza potrebbe slittare alle settimane a cavallo tra il 2022 e il 2023. La preparazione dello show potrebbe richiedere ancora del tempo, considerato anche che Fiorello non avrebbe ancora firmato il contratto.

L’arrivo sulla rete ammiraglia della TV di Stato potrebbe, a sua volta, essere preceduto da un ciclo di inediti su Rai Play. Tale periodo, che secondo l’Ansa dovrebbe essere di circa tre settimane, sarebbe per il programma una sorta di preparazione al debutto televisivo. Fiorello, in passato, ha già presenziato nel portale streaming Rai. Qui ha guidato, nel 2019, la trasmissione Viva Rai Play, che ha portato alla piattaforma una visibilità non da poco.

Viva Via Asiago 10! in onda tra le 07:00 e le 08:00

Se, come detto, la data di partenza è incerta, tutt’altro discorso vale per la collocazione oraria. Fiorello dovrebbe andare in scena (rigorosamente in diretta) nella prima mattina, dalle ore 07:00 alle 08:00. Fascia, questa, ad ora occupata da Tgunomattina. Lo show proseguirebbe per tutta la stagione, terminando a maggio.

Per lo showman siciliano, quello di Viva Via Asiago 10! non sarebbe un esordio alla guida di un morning show: per mesi, infatti, ha condotto su Sky Uno e TV8 Edicola Fiore. All’epoca, la sigla dello show era curata da Jovanotti e nel cast fisso presenziavano (tra gli altri) Riccardo Rossi e l’imitatrice Gabriella Germani.

Il programma dovrebbe andare in onda dalla storica sede Rai di Via Asiago

Viva Via Asiago 10!, come dice già il titolo, va in onda dalla storica e omonima sede romana della Rai. La produzione del format sarebbe capeggiata da Claudio Fasulo, Vicedirettore Intrattenimento Prima Serata Rai.

Dal punto di vista dei contenuti non dovrebbero esserci molte novità rispetto a quelli di Edicola Fiore. Per questo, un momento importante a Viva Via Asiago 10! dovrebbe essere quello della rassegna stampa. Lo showman, con la sua solita ironia, commenta i principali fatti del giorno. Per farlo è lecito attendersi la partecipazione di numerosi ospiti e amici del conduttore.