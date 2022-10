Verissimo, gli ospiti del 15 e 16 ottobre: Eliana Michelazzo, Luigi Strangis, Sara Manfuso e Teo Mammucari

Condividi su

Sabato 15 e domenica 16 ottobre vanno in onda due nuove puntate di Verissimo. A condurre è presente, come al solito, Silvia Toffanin. Gli appuntamenti, in programmazione su Canale 5 dalle ore 16:30, sono visibili anche in streaming dal sito di Mediaset Play.

Verissimo 15-16 ottobre, spazio alla musica con Donatella Rettore

Diversi gli ospiti intervistati da Silvia Toffanin nel corso di Verissimo del 15 ottobre. Tra loro una vera e propria icona della musica come Donatella Rettore. La cantante, durante la partecipazione, ripercorre la sua lunga carriera iniziata nel 1973. Nei quasi 50 anni di attività, Rettore ha presenziato ad alcune delle più importanti competizioni musicali del nostro paese. Tra queste Un disco per l’estate e, soprattutto, il Festival di Sanremo, nel quale vanta ben cinque partecipazioni.

A Verissimo del 15 ottobre, inoltre, è accolto Salvatore Esposito. L’attore è conosciuto ai più soprattutto per aver interpretato il personaggio di Genny Savastano nella pluri premiata serie Gomorra. Durante l’intervista con Silvia Toffanin, Esposito presenta il libro Eclissi di sangue, in uscita il prossimo martedì 18. Nell’appuntamento, poi, presenziano Manuela Arcuri e Giovanni Di Gianfrancesco. I due raccontano il loro matrimonio, avvenuto nel mese di luglio.

Verissimo 15-16 ottobre, Eliana Michelazzo torna a parlare di Mark Caltagirone

Il 15 ottobre Silvia Toffanin intervista Sabrina Salerno. La cantante e showgirl è in studio, per la prima volta, insieme al figlio Luca Maria. Infine, nella lunga lista di ospiti c’è il nome di Teo Mammucari. Il conduttore parla dell’esperienza alla guida de Le Iene, oltre che giudice a Tu si que vales.

Nel corso di Verissimo del 16 ottobre si torna a parlare del caso di Mark Caltagirone. Silvia Toffanin, infatti, accoglie per una lunga intervista Eliana Michelazzo. Quest’ultima è stata una delle protagoniste dell’affaire Pratiful, in quanto ex manager di Pamela Prati. La showgirl di origine sarda, la scorsa settimana, è tornata a parlare della vicenda durante il Grande Fratello Vip.

In quella occasione ha affermato di essere stata truffata da alcune persone che si sarebbero approfittate delle sue debolezze. Fatto, questo, che avrebbe mandato su tutte le furie proprio la Michelazzo, che sui social ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Non ti ho denunciata perché sono rispettosa. Però sono stanca. Esci quella che sei, che lì dentro non sei tu”. Probabile che Silvia Toffanin possa chiedere all’ospite un commento a queste parole.

Gli altri ospiti della domenica

A Verissimo del 16 ottobre presenzia Sara Manfuso. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha scelto di ritirarsi dal reality dopo il caso di Marco Bellavia. Manfuso, motivando la sua decisione, ha avuto uno scontro molto duro con il conduttore Alfonso Signorini. Da quel momento in poi, l’opinionista non ha più partecipato ad alcuna trasmissione televisiva.

Silvia Toffanin, durante Verissimo di domenica 16 ottobre, dialoga con Emanuele Filiberto, che racconta i suoi ultimi progetti lavorativi e privati. Infine, per la musica è presente il cantante Luigi Strangis, vincitore dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. L’artista presenta l’album Voglio la Gonna.