GF Vip, Sara Manfuso lascia il gioco dopo il caso Bellavia: “Non siamo tutti delle brutte persone”

Mercoledì 5 ottobre, Sara Manfuso ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla Casa del GFVip. La concorrente, moglie del deputato del PD Andrea Romano, aveva manifestato tale volontà già durante la puntata di lunedì 3 ottobre. In quell’occasione, infatti, aveva affermato di sentirsi fuori luogo dopo il caso legato all’abbandono di Marco Bellavia.

GFVip ritiro Sara Manfuso, all’origine della scelta la polemica legata a Marco Bellavia

Il ritiro di Sara Manfuso dal GFVip, come già detto, è legato al caso di Marco Bellavia. L’ex conduttore di Bim Bum Bam, negli scorsi giorni, ha lasciato il programma dopo aver subito dei duri attacchi da diversi coinquilini. Il fatto ha avuto un enorme risalto specie sui social, dove diversi Vipponi sono stati bollati come fautori di atti di bullismo.

La produzione del GFVip, per questo, ha scelto di prendere dei duri provvedimenti contro alcuni concorrenti. La punizione più dura l’ha ricevuta Ginevra Lamborghini, direttamente squalificata dal gioco. Patrizia Rossetti, Giovanni Ciacci, Gegia ed Elenoire Ferruzzi, invece, sono andati d’ufficio in un televoto flash che ha portato all’eliminazione del costumista.

Per Sara Manfuso non è arrivata alcuna punizione. Nonostante ciò ha ricevuto un rimprovero dall’opinionista Sonia Bruganelli, con la quale ha avuto diversi scontri sin dalla puntata d’esordio. Manfuso ha da subito affermato di non voler essere associata a un cast di concorrenti accusato, da più parti, di mancanza di solidarietà. Da qui la scelta del ritiro, avvenuto pochi minuti fa.

Le parole della concorrente

Il ritiro di Sara Manfuso dal GFVip non lascia, dunque, sorpresi. Le voci di un addio si rincorrevano da tutta la giornata, alimentate da un guasto tecnico che ha impedito alla diretta di andare in onda su Mediaset Extra. Dopo qualche ora di buio, al ritorno in live la protagonista era già davanti alla Porta Rossa.

Qui, parlando con i suoi compagni di avventura, Sara Manfuso ha motivato il ritiro dal GFVip: “Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle brutte persone. Siamo individui dignitosi, che lottano. Quando uscirò voglio incontrare anche Marco Bellavia”.

GFVip ritiro Sara Manfuso, il compagno Andrea Romano si era detto orgoglioso dell’avventura della compagna

Negli scorsi giorni, quando il ritiro dal GFVip non era ancora avvenuto, Andrea Romano ha commentato l’avventura della moglie. A tal proposito, intervenendo a Un giorno da pecora, ha affermato: “Il Grande Fratello Vip è un programma molto popolare. Sara sa che la sostengo anche se non ci possiamo sentire. C’è la possibilità di poter entrare in Casa per salutare il familiare. Mi piacerebbe farlo, almeno per vederla da vicino. Sarei disponibile, ovviamente senza partecipare al gioco”.