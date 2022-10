Emigratis con Pio e Amedeo, diretta 19 ottobre: l’incontro con Mike Tyson

Condividi su

Questa sera, mercoledì 19 ottobre, va in onda alle 21.40 su Canale 5 il quarto ed ultimo appuntamento con Emigratis con Pio e Amedeo. “La resa dei conti” è il titolo del programma che, nella nuova puntata, ha come ospiti Elisabetta Canalis, Marvin Vettori, l’ex calciatore brasiliano Adriano e il pilota di Formula 1 Felipe Massa. “Bufalone” e “Messicano” si sposteranno inoltre verso Las Vegas per incontrare Mike Tyson.

Emigratis 19 ottobre diretta – Elisabetta Canalis

La puntata del 19 ottobre di Emigratis inizia con il riassunto delle puntate precedenti, ripercorrendo anche l’episodio che li ha visti protagonisti di una scena della soap Beautiful, dove hanno interpreteranno i “figli” nascosti di Eric e Stephanie. Raggiungono poi Santa Monica in California per incontrare Elisabetta Canalis e fare attività fisica in spiaggia, tra cui kick boxing.

Al termine vanno a pranzo insieme e i due comici ne approfittano per ricordare alla show girl il famoso spot “La mia Liguria” che la vede protagonista. Le fanno poi registrare un video in cui esordisce con “La mia Foggia”. Terminato il pranzo Pio e Amedeo hanno un’altra richiesta per Elisabella. Le chiedono di fare loro un’intervista.

Il prossimo ospite che riceve la visita di Bufalone e Messicano è Marvin Vettori, artista marziale misto italiano. Gli chiedono di allenare Bufalone (Pio) per un incontro sul ring con Mike Tyson. Simulano dunque un vero match per prepararlo al meglio per la sfida, ma Bufalone finisce KO.

L’incontro con Mike Tyson

La puntata del 19 ottobre di Emigratis prosegue con l’incontro di Pio e Amedeo con Mike Tyson. I due infatti sono riusciti a parlare con la manager di Iron Mike e fissare un appuntamento. Prima però fanno un giro a Las Vegas. Il grande giorno è finalmente arrivato ed il sogno potrebbe diventare realtà. Si dirigono verso la casa di Mike, leggenda mondiale della boxe. Vengono accolti con affetto da parte del campione e cucinano subito dopo le orecchiette con salsa di pomodoro.

I due chiedono inoltre a Mike Tyson di farsi un tatuaggio per ufficializzare la loro amicizia. Tutti e tre si tatuano dunque un orecchietta. I due ritornano su quello che era il piano iniziale, ovvero organizzare un incontro di boxe con il campione, ma Mike non accetta. Bufalone e Messicano falliscono dunque il loro obiettivo.

Emigratis 19 ottobre – il Brasile

Nella puntata del 19 ottobre di Emigratis, Pio e Amedeo si dirigono in Brasile, dove ad attenderli c’è l’ex calciatore Adriano. Vanno insieme al bar e a pagare da bere è “l’imperatore” in quanto ha perso una sfida a pallone con Bufalone e Messicano. Congedato Adriano, contattano Diego Battistessa per raggiungerlo. Vanno subito dopo alla ricerca di un posto per dormire e raggiungono dunque casa di Felipe Massa.

L’ex pilota racconta al duo comico come è avvenuto il famoso incidente che lo ha coinvolto nel 2009 durante le qualifiche del Gp di Budapest. Terminato il pranzo a casa di Massa, Pio e Amadeo si dirigono verso a San Paolo, dove partecipano ad un importante spettacolo brasiliano. Il giorno dopo raggiungono il giornalista Diego per continuare a conoscere la città, incontrando per le strade persone che vivono in povertà.

La prossima tappa è Rio de Janeiro per dirigersi a Copacabana e poi per le vie della città. Bufalone si sente spiritualmente coinvolto, e dopo vari tentativi riesce a coinvolgere anche Messicano. Arriva dunque il momento tanto atteso, e raggiungono finalmente il Cristo Redentore.

Pio e Amedeo sono pronti così per un nuovo viaggio. Si ritrovano in Africa a sostegno dell’Amref, organizzazione di volontariato. Raggiungono dunque un gruppo di bambini e ragazzi, a cui consegnano dei regali particolari.