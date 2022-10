Stasera in tv giovedì 20 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv giovedì 20 ottobre 2022. Su Rai 3 debutta la nuova edizione di Amore Criminale con Emma D’Aquino. Su Canale 5 invece va in onda il reality GF Vip 7.

Stasera in Tv giovedì 20 ottobre 2022, programmazione Rai

Rai 1, alle 21:30, manda in onda, la fiction Vincenzo Malinconico con Massimiliano Gallo. Nella prima puntata Vincenzo Malinconico è un modesto avvocato civilista napolitano. Un giorno viene nominato d’ufficio per assumere la difesa di Mimmo ‘o Burzone, che è sospettato di essere un camorrista.

Su Rai 2, alle 21:15, va in onda il documentario Il Mistero Moby Prince. Ripercorre la vicenda del traghetto Moby Prince che con 141 persona bordo sperona la petroliera Agip Abruzzo, ferma all’ancora, e prende fuoco. Il terribile incendio causò 140 deceduti.

Rai 3, alle 21.25, trasmette la nuova edizione di Amore Criminale, condotta da Emma D’Aquino. La prima puntata è dedicata alla storia di storia di Antonia, che è stata uccisa 10 anni fa nel 2012. Aveva 43 anni. A toglierle la vita il suo ex compagno, padre del suo terzo figlio.

Stasera in Tv giovedì 20 ottobre 2022, Programmi, film Mediaset

Su Rete 4, alle 21.20, va in onda Dritto e Rovescio. Paolo Del Debbio si occupa della formazione del Nuovo Governo e delle sfide che dovrà affrontare. Focus ancora una volta sul futuro del Reddito di Cittadinanza e il rincaro delle bollette. Ospiti Andrea Delmastro Delle Vedove, Alessandro Cattaneo, Andrea Romano, Galeazzo Bignami, Luigi De Magistris, Marta Collot, Antonio Misiani, Alessandro Morelli e Andrea Ruggieri.

Canale 5, alle 21.25, trasmette un nuovo appuntamento del GF Vip 7. Alfonso Signorini con le opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli commentano dinamiche, scontri, riappacificazioni all’interno della Casa.

Italia 1, alle 21.25, manda in onda l’incontro di Coppa Italia Bologna-Bari. Scende in campo la squadra di Thiago Motta per sfidare il team guidato da Michele Mignani per i sedicesimi di Coppa Italia.

Stasera in Tv, La7, Nove

La7, alle 20.35, trasmette Piazzapulita. Corrado Formigli si occupa dei temi più rilevanti in temi di politica ed economia. Al centro la formazione del nuovo governo, le consultazioni in Quirinale, il passaggio di testimone.

Nove, alle 21.25, trasmette Only Fun- Comico Show. Elettra Lamborghini e i Panpers. Accolgono sul palco alcuni comici come Francesco Cicchella , Giuseppe Giacobazzi e Giovanni Cacioppo.

I film stasera su Iris, Rai Movie, Cine34

Iris, alle 21.00, manda in onda il film azione del 2007, Die Hard- Vivere o morire con Bruce Willis. All’agente McClane è affidato l’incarico di capire dove si nasconde un giovane hacker. Per merito del suo aiuto scopre che un uomo misterioso sta progettando il modo per attaccare il sistema informatico statunitense.

Rai Movie, alle 21.00, trasmette il film drammatico del 2018, Old Man & The Gun con Robert Redford. La pellicola racconta la storia vera del rapinatore di banca Forrest Tucker che riuscì a disorientare l’autorità e conquistare l’opinione pubblica.

Cine34, alle 21.00, propone il film commedia del 2012, Buongiorno Papà con Raoul Bova. Andrea, 38enne in carriera e gran conquistatore di donne, è all’apice della sua felicità. Tutto cambia quando alla sua porta si presenta sua figlia, di 16 anni, di cui ignorava l’esistenza.

Stasera in Tv giovedì 20 ottobre 2022, film in onda su Sky

Sky Cinema Uno, alle 21.15, trasmette il film commedia del 2019, Il Campione con Andrea Carpenzano. Il calciatore Christian è un ragazzo troppo vivace e ingestibile ma un talento sul campo da calcio. Il presidente della Roma incarica il prof Ferretti per aiutare a prepararlo per l’esame di maturità.

Sky Cinema Due, alle 21.15, propone il film drammatico del 2021, Titane con Agathe Rousselle. Alexia è obbligata a vivere con una placca di titanio che le è stata impiantata nel cranio in seguito ad un incidente. Il suo modo di difendersi dai difensori è quello di ucciderli. Quando è costretto a fuggire assume l’identità del figlio scomparso di un vigile del fuoco.

Su Sky Cinema Family, alle 21.15, è previsto il film commedia del 2021, La Befana vien di notte 2- Le origini con Zoe Massenti. La piccola Paola si trova sua malgrado ad intralciare i progetti del perfido Barone De Michelis. Una strega buona la salverà dal rogo dove rischierà di morire.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, va in onda il film drammatico del 2012, Il Cecchino con Daniel Auteuil. L’ispettore Mattei si sta occupando di una violenta banda di rapinatori. Quando però un cecchino comincia ad uccidere dei poliziotti, Mattei farà di tutto per fermarlo.

Sky Cinema Suspance, infine, alle 21.00, propone il film thriller del 2017, 2:22- Il destino è già scritto con Michiel Huisman. Dylan si rende ben presto conto che dei piccoli eventi si verificano ogni giorno della sua vita, sempre allo stesso orario. Incuriosito da questo strano evento, cercherà di capire quale meccanismo si cela.