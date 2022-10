Domenica In 23 ottobre, ospiti: omaggio a Franco Gatti, talk su Ballando con le stelle

Condividi su

Domenica 23 ottobre, dalle ore 14:00 su Rai 1, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento con Domenica In. Il programma è condotto da Mara Venier e si svolge presso gli studi Fabrizio Frizzi. La puntata è visibile in diretta streaming dal sito di Rai Play.

Domenica In 23 ottobre, talk su Ballando con le stelle

Domenica In del 23 ottobre inizia con un omaggio a Franco Gatti. Mara Venier, infatti, ha scelto di ricordare il cantante de I Ricchi e Poveri, scomparso lo scorso 18 ottobre. La conduttrice parla, poi, di Ballando con le stelle, show dedicato al mondo della danza in onda su Rai 1 nella prima serata del sabato. Venier, a tal proposito, guida un talk per commentare quanto accaduto meno di 24 ore prima.

Nello spazio, durante Domenica In del 23 ottobre, presenzia in primis Guillermo Mariotto, tra i giudici proprio di Ballando. Con lui Rossella Erra, che nel programma di Carlucci ha il ruolo di giudice popolare. Presenti le opinioniste Alessandra Mussolini e Anna Pettinelli, già presenti durante la puntata in onda sette giorni fa.

Mara Venier, inoltre, accoglie nel talk anche diversi concorrenti. In particolare, per commentare i giudizi ricevuti in puntata, presenziano Paola Barale, Luisella Costamagna, Giampiero Mughini ed Ema Stokholma.

Interviste a Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio

Nel corso di Domenica In del 23 ottobre, Venier intervista Giorgio Panariello. Il comico, da qualche anno tra i giudici di Tale e quale show, presenta al pubblico il suo ultimo spettacolo teatrale intitolato La favola mia. Con tale opera si appresta a esibirsi in molte città italiane come Firenze, Napoli, Roma, Alessandria e Sanremo.

Tra gli ospiti presenzia, poi, Cristiano Malgioglio. Il paroliere, voce delle ultime due edizioni dell’Eurovision Song Contest, dallo scorso anno è giudice di Tale e quale show. Nella chiacchierata con la Venier presenta Mi casa es tu casa, programma di prima serata che presenterà a partire da dicembre su Rai 3.

Domenica In 23 ottobre, Ron presenta la hit I Gatti

A Domenica In del 23 ottobre torna per un’intervista singola Paola Barale. La showgirl, già presente nel talk su Ballando con le stelle, parla con Mara Venier della sua lunga carriera. Per lei si tratta di una sorta di ritorno a casa: tra le sue prime partecipazioni televisive, infatti, c’è proprio quella nello show della domenica pomeriggio di Rai 1, quando negli anni ’80 presenziò in quanto sosia della popstar statunitense Madonna.

Per il mondo del giornalismo, durante la diretta di Domenica In del 23 ottobre è accolto in studio Andrea Vianello. L’attuale direttore di Rai Radio 1 Gr Parlamento e Rai Giornale radio presenta il suo ultimo libro, intitolato Storia immaginaria di una famiglia. Infine, si canta grazie alla partecipazione del cantautore Ron, che si esibisce con la sua ultima hit I Gatti, in rotazione radiofonica dal 30 settembre.