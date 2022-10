Reazione a Catena, il torneo dei campioni: le otto squadre partecipanti

Condividi su

Nella puntata di lunedì 24 ottobre ha avuto inizio il torneo dei campioni di Reazione a Catena. Durante il corso di questa settimana, fino a domenica 30, si alterneranno le migliori squadre che hanno conquistato il titolo in questa edizione. E’ stata stilata infatti una classifica incastrando due elementi, il numero di puntate che ogni squadra ha trascorso durante il game show di Rai 1, ed il montepremi accumulato. Scopriamo chi sono.

Reazione a Catena, il torneo: le squadre

Le otto squadre che prenderanno parte al torneo di campioni di Reazione a Catena sono: le Pizze a Pezzi, i Tre Gemelli, i Tre allo Spiedo e gli Affiatati. E poi ancora i Monelli, i Dammi il La e le Spartane, ultime in classifica. Giulia, Priscilla e Giorgia hanno dunque dato il via al torneo sfidandosi contro le campionesse imbattute che detengono il primo posto, le Tre e un Quarto, squadra composta da Carolina, Letizia ed Elisa.

Sono le campionesse simbolo di questa edizione non solo per il montepremi vinto, ma soprattutto per il numero delle puntate in cui sono riuscite a difendere il titolo. Sono rimaste imbattute perché hanno scelto loro di lasciare la gara per motivi di studio.

Nella prima puntata del torneo di Reazione a Catena, le Tre e un Quarto hanno vinto contro le Spartane nel gioco de l’Intesa Vincente. Hanno infatti indovinato ben 19 parole contro le 17 indovinate dalle avversario.

Le Tre e un Quarto – l’ultima catena

Nella puntata di lunedì 24 ottobre le Tre e un Quarto hanno debuttato all’Ultima Catena nel torneo dei campioni, con una cifra di 118.000 euro. La prima a giocare uno dei due jolly a disposizione è stata Letizia, indovinando la parola Carlo, tra Martello e Terzo.

Elisa è stata la seconda componente del gruppo ad usufruire del jolly. Anche grazie all’aiuto delle sue compagne, ha dato poi la risposta corretta, ovvero Globale, tra Generale e Villaggio.

Letizia, Carolina ed Elisa, hanno commesso un solo errore durante l’Ultima Catena. Hanno di fatti dimezzando il montepremi a 59.000 euro, e poi 29.500 euro con l’acquisto del terzo elemento. Non hanno però indovinato la parola finale Porta, tra Presa e Specchio.