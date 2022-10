Il Collegio 25 ottobre, diretta della terza puntata: la nuova professoressa di Storia e Geografia è la sorella di Maria Rosa Petolicchio, espulsa Vittoria Lazzari

Condividi su

Martedì 25 ottobre, dalle ore 21:20 su Rai 2, è prevista la messa in onda della terza puntata stagionale de Il Collegio. Nell’appuntamento, i collegiali devono fare i conti con un nuovo sconvolgimento: l’arrivo di una nuova professoressa di Storia e Geografia. Nel frattempo, proseguono le tensioni tra le due classi, in conflitto tra loro per contendersi il premio del miglior rendimento. Infine, la dura disciplina della struttura inizia a pesare sul morale degli adolescenti. Il racconto delle gesta dei protagonisti è a cura del narratore Nino Frassica.

Il Collegio 25 ottobre, inizia la puntata

Inizia Il Collegio del 25 ottobre. Dopo la consueta anteprima, i collegiali affrontano la terza settimana del programma. Mattia Camorani, dopo le vicissitudini della scorsa puntata, ha scritto una lettera di scuse a compagni e professori e per questo è riammesso nel collegio. Gli scolari della sezione A, essendosi classificati come migliori nell’ultimo appuntamento, possono chiamare i loro genitori. Intanto, nelle camerate c’è il primo bacio tra Elisa Angius e Gabriel Rennis, con quest’ultimo che a sua volta litiga con Giada Scognamillo.

Il Collegio del 25 ottobre prosegue. Il Preside annuncia che la nuova professoressa di Storia e Geografiaè Anna Maria Petolicchio, sorella di Maria Rosa, volto del docu-reality per anni. La classe A può godere di una mattinata in piscina, anche se non mancano le lamentele legate ai costumi: Sorbello rifiuta di indossare quello intero e non entra in acqua. La B svolge la prima lezione con la prof di Storia e Geografia, che esordisce con delle interrogazioni a sorpresa. Secondo gli scolari, Roma è nata “grazie ad Adamo e Romolo“. Petolicchio, durante le interrogazioni, ha buttato fuori dalla classe Abruscia, che è così convocata in presidenza. Per restare dentro il programma, deve copiare una pagina di un libro. La collegiale riesce a svolgere il compito con successo.

Continuano le lezioni

Prosegue Il Collegio del 25 ottobre. Mentre la sezione B segue una lezione di Giovanni Belli, la A incontra per la prima volta Anna Maria Petolicchio. Quest’ultima esegue anche qui le prime interrogazioni. L’insegnante di matematica ha dei problemi con Severoni: i due hanno un colloquio, nel quale il 16 enne svela di avere problemi con il padre. La classe A, prima di dormire, deve guardare uno sceneggiato televisivo, antenato delle attuali serie tv. Nonostante il film sarà oggetto di interrogazione, non tutti gli studenti sembrano essere molto interessati.

A Il Collegio del 25 ottobre, un gruppo di collegiali ha rubato i dolci presenti nella dispensa. I sorveglianti, visibilmente arrabbiati, invitano colui che ha preso la chiave a recarsi nei loro uffici. Il colpevole è Apollinaire Manfredi: per punizione diventa il responsabile della dispensa. Qualora dovesse sparire ancora qualcosa, dovrà recarsi dal Preside. Nel frattempo, riprendono le lezioni: nella classe A arriva Andrea Zilli, che viene insultato da Lazzari. Nella B, Andrea Maggi interroga sullo sceneggiato mostrato la sera prima, dando una raffica di voti bassi.

Il Collegio 25 ottobre, espulsa Vittoria Lazzari, sospeso Gabriel Rennis

Nel corso de Il Collegio del 25 ottobre vanno avanti le giornate scolastiche. Orlando e Severoni si sono scambiati di classe per scherzo: Anna Maria Petolicchio e Maria France Baron, le prof delle due sezioni, non prendono bene l’iniziativa. Intanto, per quanto accaduto con Zilli, il Preside espelle Vittoria Lazzari. Dopo i saluti di rito, tutti i discenti si cimentano nelle lezioni di canto e di educazione artistica. Prima di dormire, Andrea Maggi tiene una lezione in notturna e a classi unificate. L’insegnante parla di Ernest Hemingway e diversi collegiali raccontano le proprie debolezze e incertezze.

Il Collegio del 25 ottobre si avvia verso la conclusione. Anna Maria Petolicchio e Maggi spiegano, rispettivamente, nelle classi A e B. La docente di Storia e Geografia manda fuori dall’aula Gabriel Rennis, che ne approfitta per tornare in camerata a dormire. Il fatto non è piaciuto al Preside, che lo sospende da tutte le attività didattiche. La sezione B deve cucinare, in compagnia di Zilli, la cena per i professori. Il Direttore dell’istituto tiene il discorso di fine settimana. Ariadny Sorbello e Alessia Abruscia sono le due peggiori. I migliori, invece, sono Alessandro Bosatelli e Davide Di Franco. La sezione B è la migliore e, come premio, può gustare una cena a base di pizza. Per conoscere il destino di Rennis occorre attendere il prossimo appuntamento. Il Collegio del 25 ottobre, infatti, termina qui.