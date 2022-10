Quelle brave ragazze, per la seconda stagione arriva Marisa Laurito: sostituisce Orietta Berti

Condividi su

Prossimamente, su Sky Uno e Now TV, prende il via la seconda stagione di Quelle brave ragazze che, per l’occasione, prevede una grande novità: l’ingresso nel cast dell’attrice Marisa Laurito.

Quelle brave ragazze Marisa Laurito, a dare l’annuncio Mara Maionchi

A dare l’annuncio dell’arrivo di Marisa Laurito a Quelle brave ragazze è stato lo stesso programma. Per farlo hanno coinvolto Mara Maionchi, tra le protagoniste e ideatrici dello show. Nello spot pubblicato sui social, la discografica si reca da una finta cartomante. Una volta qui, con l’uso di alcune carte, riceve degli indizi che rimandano in modo inequivocabile alla città di Napoli.

Successivamente, fingendo di essere al telefono con Sandra Milo, annuncia che a Quelle brave ragazze presenzia Marisa Laurito. L’attrice, in questa stagione televisiva volto della fiction Rai Mina Settembre, sostituisce Orietta Berti. Quest’ultima, grande protagonista della prima edizione, nel frattempo è sbarcata a Canale 5, dove ricopre il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip.

Non cambia il funzionamento del format

Al di là dell’arrivo di Marisa Laurito, la seconda stagione di Quelle brave ragazze non porta con sé altre novità di rilievo. Le protagoniste, infatti, si recano in aeroporto per raggiungere una meta che non conoscono. Una volta qui, vivono una vacanza ricca di momenti di relax, divertimento e avventura.

Accompagnati dall’autista Alessandro Livi, le conduttrice viaggiano alla scoperta di numerosi territori, sempre a bordo di un van rosa. Inoltre, come già accaduto nella prima stagione, nel corso delle puntate le tre brave ragazze hanno l’occasione di cimentarsi in alcune attività tradizionali, oltre che a raccontarsi e a lasciarsi andare a delle confessioni intime e personali. Ad oggi non si conosce la meta nella quale è girata la prossima edizione. Quest’ultima, comunque, è prodotta ancora una volta dalla Blu Yazmine.

Quelle brave ragazze, le parole di Antonella D’Errico

La presenza di Marisa Laurito a Quelle brave ragazze è stata commentata da Antonella D’Errico, ovvero la Vicepresidente esecutiva della programmazione di Sky Italia: “Siamo felici di ritrovare Mara Maionchi e Sandra Milo per questo nuovo viaggio. Diamo, poi, il benvenuto a Marisa, straordinaria protagonista della miglior tv italiana, della musica e del teatro. A lei facciamo posto sul van, per una esperienza che non vediamo l’ora di portare al nostro pubblico”.

In merito al successo ottenuto nella prima edizione del programma, D’Errico ha dichiarato: “Quelle brave ragazze è uno show speciale. Un’idea nuova e semplice, che racchiude in sé una potenzialità esplosiva. È un viaggio di scoperta e di avventura, con tre vere icone senza età che raccontano le loro vite. Nel farlo mostrano una spontanea e irresistibile ironia, che successivamente diventa emozione e divertimento. La scorsa edizione è diventata un cult anche per il pubblico più giovane, a dimostrazione che le protagoniste usano un linguaggio che non ha età”.