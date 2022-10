Stasera in tv sabato 29 ottobre 2022, I programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv sabato 29 ottobre 2022. Su Raitre, Sapiens, un solo pianeta, programma condotto da Mario Tozzi. Su La7, l’attualità con il programma In onda, condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo.

Stasera in tv sabato 29 ottobre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 20.35, il talent Ballando con le stelle. Tra i vip che si sono distinti all’inizio di questa edizione ci sono Gabriel Garko (con Giada Lini) e Luisella Costamagna (con Pasquale La Rocca). Nella giuria, che vota sotto lo sguardo di Milly Carlucci, ritroviamo Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni.

Su Raitre, alle 21.45, Sapiens, un solo pianeta. Mario Tozzi apre la puntata raccontando la storia di Teotihuacan, la più grande città del Mesoamerica e della sua “Piramide del sole”. Si continua poi con le grandi civiltà del passato: dai Maya agli Etruschi, dagli Anasazi (nativi del Nord America vissuti nel 7° secolo) ai Micenei.

Su Rai 5, alle 21.15, serata di prosa: M, il figlio del secolo. Seconda parte dello spettacolo tratto dal romanzo “M” di Antonio Scurati, che narra l’ascesa al potere di Benito Mussolini. Nel cast, Massimo Popolizio, nei panni di Benito “il teatrante” e Tommaso Ragno, in quelli di Benito Mussolini.

Programmi Mediaset, La7

Su Canale 5, alle 21.20, il talent Tù sì que vales. Grande successo per il talent condotto da Belen Rodriguez che, anche dopo la partenza di “Ballando con le stelle”, continua a registrare ottimi ascolti con uno share vicino al 26%. I talenti più bizzarri trovano il loro spazio, come sempre, nella speciale scuderia del “giudice” Gerry Scotti.

Su La7, alle 20.35, l’attualità con In onda. Concita De Gregorio e David Parenzo passano in rassegna gli avvenimenti più significativi della settimana. Con l’aiuto degli ospiti e di servizi esclusivi, si parla tra l’altro del nuovo esecutivo e delle tensioni internazionali.

Tv8, Nove, Real Time

Su Tv8, alle 21.15, il reality Bruno Barbieri – 4 Hotel. Quarta tappa della quarta stagione: Bruno Barbieri è a Milano. In lizza ci sono LaFavia B&B, Grand Hostels Coconut, Ostelzzz, e Un posto a Milano in Cascina Cuccagna di Via Cuccagna. In palio 5000 euro da investire nell’attività.

Su Nove, alle 21.25, Nove racconta. Rivediamo la puntata “Lady Gucci – La storia di Patrizia Reggiani”. Il 27 marzo del 1995 Maurizio Gucci viene ucciso davanti a casa sua; due anni dopo la moglie Patrizia viene arrestata con l’accusa di essere la mandante del delitto.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Amiche al limite. Il nuovo reality che ha per protagoniste quattro amiche sovrappeso che lottano insieme per dimagrire. Tra loro ci sono Meghan, che si è operata senza però alcun risultato, e Vanessa che continua a mangiare cibi non salutari.

I film di questa sera sabato 29 ottobre 2022

Su Rai 4, alle 21.20, il film d’azione del 2018, di Eli Roth, Il giustiziere della notte, con Bruce Willis, Elisabeth Shue. Paul Kersey è un chirurgo che vive una vita tranquilla. Ma quando la sua famiglia viene aggredita, decide di far giustizia a modo suo e si trasforma in uno spietato vendicatore.

Su Rai Movie, alle 21.10, il film commedia del 2019, di Antonio Padovan, Il grande passo, con Giuseppe Battiston, Stefano Fresi. Dario e Mario, figli dello stesso padre e di madre diversa, sono molto diversi tra loro e vivono lontani. Ma una follia di Dario li induce a riunirsi, cambiando la loro vita.

Su Rete 4, alle 21.25, il film di guerra del 2016, di Mel Gibson, La battaglia di Hacksaw Ridge, con Andrew Garfield. La storia vera del medico americano Desmond Doss (Andrew Garfield), obiettore di coscienza, che nel 1945, durante la battaglia di Okinawa, salvò 75 uomini senza mai imbracciare un’arma. Alla fine della guerra, Doss ricevette la medaglia d’onore dal presidente degli Stati Uniti Harry Truman.

Su Italia 1, alle 21.20, il film d’animazione del 2016, di Garth Jennings, Sing. Il koala Buster Moon ha dedicato la sua vita al teatro, accumulando però una serie di debiti. Per far fronte ai problemi, organizza un talent e sceglie una simpatica serie di aspiranti artisti: un topo imbroglione, una timida elefantina, una madre di 25 maialini, un giovane gorilla, una porcospino punk-rock.

Su Cine34, alle 21.00, il film drammatico del 1993, di Ricky Tognazzi, La scorta, con Carlo Cecchi, Claudio Amendola. Un sostituto Procuratore di Varese viene trasferito a Palermo per indagare sui legami fra mafia, politica e forze dell’ordine. Ma ben presto diventerà un personaggio scomodo.

Stasera in tv sabato 29 ottobre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2019, di Daniele Luchetti, Momenti di trascurabile felicità, con Pif. Paolo è vittima di un incidente stradale. L’uomo si rivede in Paradiso, dove gli viene concesso di tornare sulla Terra per breve tempo e sistemare le faccende importanti in sospeso.

Su Sky Cinema Due, invece, alle 21.15, il film biografico del 2021, di Charlotte Sieling, Margherita – Regina del Nord, con Trine Dyrholm. 1402. Margarete I governa l’Unione di Kalmar, un impero del Nord che riunisce Danimarca, Norvegia e Svezia, attraverso il figlio adottivo, re Erik. Ma qualcuno cospira alle sue spalle.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’animazione del 2011, di Gore Verbinski, Rango. Il camaleonte Rango si ritrova nella cittadina di Polvere, nel deserto del Mojave, e inizia a spacciarsi per grande pistolero. Gli abitanti, vessati da predatori e brutti ceffi, lo nominano subito sceriffo.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film thriller del 2009, di Kevin Macdonald, State of play, con Russell Crowe, Ben Affleck. Cal McAffrey, affermato giornalista, indaga sulla morte di una donna. La vittima era l’assistente e amante di Stephen Collins, ambizioso astro nascente della politica.

Su Sky Cinema Suspense, infine, alle 21.00, il film thriller del 1991, di James Dearden, Un bacio prima di morire, con Sean Young, Matt Dillon. Jonathan Carliss, un giovane rampante, prende di mira due ricche sorelle gemelle. Ne uccide una mentre seduce e sposa l’altra, riuscendo anche gradito al suocero.