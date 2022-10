Maurizio Costanzo Show 28 ottobre, gli ospiti: Al Bano e Gianmarco Tamberi tra i presenti

Condividi su

Venerdì 28 ottobre, in seconda serata su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento del Maurizio Costanzo Show. Il programma, tra i più longevi della televisiva italiana, è condotto da Maurizio Costanzo. La puntata è fruibile in diretta streaming dal sito di Mediaset Play.

Costanzo Show 28 ottobre, per il mondo della musica c’è Al Bano

Al Maurizio Costanzo Show di venerdì 28 ottobre è dato spazio, in primis, al mondo della musica. Sul prestigioso palco del Teatro Parioli, infatti, è presente Al Bano. Il cantante, tra le voci più riconoscibili e amate del panorama musicale italiano, negli scorsi giorni è finito al centro delle cronache per motivi che vanno al di là dell’aspetto artistico. Al Bano, in particolare, ha lamentato delle difficoltà economiche causate dal fenomeno del caro bollette. Il cantante ha denunciato dei rincari pari al 200% per la sua tenuta in Puglia.

Inoltre, al Maurizio Costanzo Show del 28 ottobre partecipa Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia ha trovato la grande popolarità grazie alla partecipazione alla quinta edizione del Grande Fratello Vip. Da quel momento in poi ha collezionato numerose partecipazioni televisive, ad esempio a Domenica In e Tale e quale Show. Da pochi mesi conduce con Soleil il GF Vip Party.

Maurizio Costanzo Show 28 ottobre, il campione olimpico Gianmarco Tamberi

Al Maurizio Costanzo Show del 28 ottobre è atteso Gianmarco Tamberi. L’atleta è specialista nel salto in alto, nel quale ha vinto una medaglia d’oro alle Olimpiadi di Tokyo 2021. Tamberi, poi, da poco è convolato a nozze con la moglie Chiara Bontempi, anche lei sul palco del programma. Nello show presenzia Max Giusti, che di recente ha interpretato l’importante personaggio de Il Marchese del Grillo a teatro.

Con loro figura tra gli ospiti Diletta Leotta. La conduttrice è da anni il volto della Serie A su DAZN, dove conduce gli approfondimenti delle partite più importanti. Leotta, però, è sempre al centro dei gossip: di recente è stata paparazzata in compagnia di Loris Karius, calciatore tedesco attualmente in forza al Newcastle. Direttamente dalla Rai arriva Francesca Fagnani. La giornalista, a partire dal 1° novembre, torna in onda con il programma di interviste Belve, in onda nelle seconde serate di Rai 2.

Gli altri ospiti

Durante Maurizio Costanzo Show del 28 ottobre si parla di attualità con tre importanti intellettuali. Il primo è Luciano Fontana, giornalista e direttore da sette anni del Corriere della Sera. Il secondo è Stefano Zecchi, scrittore che di recente ha pubblicato il libro In nome dell’amore. Con loro il poeta Daniele Mencarelli. Il conduttore, inoltre, dialoga con Ivan Zazzaroni, giudice di Ballando con le stelle e direttore del Corriere dello Sport.

Tornano, infine, gli ospiti fissi, ovvero Sara Croce, Nicolò Di Tullio, Gabriella Germani e Giuseppe Cruciani. Quest’ultimo, in particolare, cura la consueta rubrica dei buoni e cattivi, nella quale commenta i principali fatti della settimana.