Gf Vip Party, Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli al timone del talk show su Mediaset Infinity

Condividi su

Partito il conto alla rovescia per il debutto del Grande Fratello Vip edizione numero 7. Parallelamente all’esordio del reality show di Canale 5, partirà la nuova stagione del Gf Vip Party. Il programma va in onda su Mediaset infinity e commenta in tempo reale le dinamiche e i retroscena interni alla casa più spiata d’Italia. Ogni lunedì e venerdì in prima serata il format tv accompagnerà le puntate in diretta del Grande Fratello Vip. Rivelata nelle ultime ore la coppia scelta da Alfonso Signorini e dal suo staff a cui e affidata la conduzione del Gf Vip Party. Due nomi familiari al reality più noto e seguito della televisione. Si tratta di Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge che saranno al timone della prossima edizione del talk show di Mediaset Infinity.

I due conduttori del Gf Vip Party

E’ quasi alle porte la data d’inizio del Gf Vip 7 che, secondo palinsesto Mediaset, partirà il 12 settembre. Quella numero sette si profila come l’edizione più lunga. Stando alle recenti indiscrezioni trapelate pare che il Grande Fratello Vip durerà sino a maggio 2023. Scelta la coppia di conduttori posti alla guida del programma tv che affiancherà il reality show di Canale 5.

Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli sono stati scelti da Signorini per condurre il Gf Vip Party. Un ingaggio strategico visto che i due personaggi sono stati lanciati e resi noti proprio grazie al reality dei vip. Entrambi gli ex gieffini hanno partecipato a due delle edizioni più seguite del Grande Fratello Vip. Protagonisti nella quinta e sesta stagione, dove hanno fatto molto parlare di sé. E sollevato grande clamore all’interno della casa dalla porta rossa.

Conclusa la parentesi nella casa di Cinecittà si sono aperte le porte della notorietà per Petrelli e Sorge che, dopo l’esperienza al reality Mediaset, hanno avuto parecchie chance artistiche in tv. A prendere il posto di Giulia Salemi e Gaia Zorzi, conduttrici della passata edizione del format tv, Pierpaolo Pretelli, che sostituirà la Salemi – sua fidanzata – e Soleil Sorge. Insieme calcheranno le scene televisive del Gf Vip Party. Per l’ex gieffina, dopo l’apparizione come opinionista a La Pupa e secchione show, è un ritorno nella casa del Grande fratello, in un ruolo inedito: da concorrente a neo conduttrice.

I due conduttori apriranno le puntate del Gf Vip Party ogni lunedì e venerdì sera in concomitanza con la messa in onda del Grande Fratello Vip 7 su Canale 5 per commentare e scrutare grazie all’occhio indiscreto delle telecamere le dinamiche e le relazioni dei vip che si instaureranno nell’ambito del sistema televisivo del reality show.