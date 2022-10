Verissimo 29-30 ottobre, tra gli ospiti Marco Bellavia, Giulia Salemi e Simone Giannelli

Condividi su

Sabato 29 e domenica 30 ottobre, a partire dalle ore 16:30, sono previste due nuove puntate di Verissimo. Il programma è condotto da Silvia Toffanin ed è trasmesso, in diretta streaming, dal sito di Mediaset Play.

Verissimo 29-30 ottobre, gli ospiti del sabato

Nella puntata di sabato 29 ottobre di Verissimo presenzia, in primis, Giulia Salemi. La conduttrice televisiva, in questa stagione, sta ottenendo sempre più spazio sulle reti Mediaset. Da settembre, infatti, è nel cast fisso del Grande Fratello Vip, all’interno del quale cura i momenti destinati ai social. Inoltre, Salemi conduce lo show Salotto Salemi, trasmesso nella seconda serata di La5.

A Verissimo di sabato 29 ottobre, così come accaduto già nelle scorse settimane, è attesa una coppia del mondo dello spettacolo. A tal proposito sono intervistati la cantante Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti, inviato de Le Iene. I due parlano a Silvia Toffanin e al pubblico del fatto che aspettano un bambino. È accolto in studio anche Simone Giannelli, capitano della Nazionale italiana di pallavolo con la quale ha vinto, nelle scorse settimane, il campionato mondiale.

Benjamin Mascolo presenta Time Is Up 2

Nella puntata del sabato partecipa, poi, Benjamin Mascolo. Il cantante ha ottenuto la fama in compagnia di Federico Rossi, con il quale ha formato per anni il duo Benji e Fede. Con la sua presenza, però, Mascolo parla della carriera da attore. Lo scorso giovedì 27 ottobre, infatti, è stato pubblicato su Amazon Prime Video il film Time Is Up 2.

Tra i protagonisti di Verissimo del 29 ottobre c’è Marco Masini, che parla della sua autobiografia intitolata L’altalena – La mia storia. Infine, Silvia Toffanin dialoga con Cristina Quaranta, ex volto di Non è la Rai e da poco eliminata dal loft del Grande Fratello Vip.

Verissimo 29-30 ottobre, chi c’è nella puntata della domenica

Per quanto riguarda domenica 30 ottobre, Silvia Toffanin parla a Verissimo con i Ricchi e Poveri. In particolare, Angela Brambati e Angelo Sotgiu si riuniscono davanti alle telecamere per rendere omaggio a Franco Gatti. Il cantante, tra gli storici partecipanti della band, è scomparso lo scorso 18 ottobre all’età di 80 anni. In studio anche Carlotta Mantovan, che ricorda il marito Fabrizio Frizzi.

Silvia Toffanin, durante Verissimo di domenica 30 ottobre, accoglie Miriana Trevisan, concorrente del GF Vip nella scorsa edizione. L’artista partecipa insieme all’ex marito Pago e al figlio Nicola.

Infine, è senz’altro molto atteso il faccia a faccia che la conduttrice ha con Marco Bellavia. L’ex conduttore di Bim bum bam rilascia la sua prima intervista dopo il ritiro dal Grande Fratello Vip. Una pagina, quest’ultima, che è stata decisamente burrascosa, in quanto Bellavia ha ricevuto numerosi attacchi verbali da parte di alcuni inquilini.