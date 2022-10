Serie A dodicesima giornata, programmazione tv: Inter-Sampdoria su Sky

Condividi su

Sabato 29 ottobre parte la dodicesima giornata di Serie A. Il massimo campionato calcistico entra in quello che è un vero e proprio tour de force prima dell’inizio dei Mondiali. Come di consueto, tutti gli impegni del turno sono trasmessi in diretta e in esclusiva su DAZN. Sky, invece, ha la co – esclusiva per soli tre match.

Serie A dodicesima giornata, gli anticipi

La dodicesima giornata di Serie A inizia, come già detto, il 29 ottobre. A partire dalle ore 15:00 scende in campo la capolista Napoli, che allo stadio Diego Armando Maradona ospita il Sassuolo. Alle 18:00, invece, è previsto il fischio di inizio della partita tra il Lecce e la Juventus, che potrebbe determinare il futuro di Massimiliano Allegri come allenatore dei bianconeri.

Dalle 20:45, infine, si disputa l’ultimo anticipo della dodicesima giornata di Serie A, che oppone l’Inter e la Sampdoria. L’incontro è l’unico del sabato a essere visibile, oltre che su DAZN, anche su Sky. Qui, infatti, è nei palinsesti di Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport 251.

Serie A dodicesima giornata, il calendario della domenica e del lunedì

La dodicesima giornata di Serie A va avanti domenica 30 ottobre. Dalle 12:30 DAZN e Sky offre ai propri abbonati l’impegno che oppone l’Empoli e l’Atalanta. Sull’emittente satellitare è in programmazione su Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Alle 15:00 la Cremonese accoglie l’Udinese, mentre lo Spezia cerca di ottenere i tre punti ai danni della Fiorentina. Alle 18:00, lo stadio Olimpico di Roma è il teatro di Lazio-Salernitana. La domenica calcistica termina con la sfida tra il Torino e il Milan, che si gioca dalle 20:45. Tutte i match domenicali sono nel bouquet dei contenuti di DAZN.

La dodicesima giornata di Serie A termina lunedì 31 ottobre. Dalle 18:30 l’Hellas Verona è chiamata ad affrontare la Roma e l’appuntamento è una esclusiva DAZN. Su tale emittente, inoltre, è fruibile Monza-Bologna delle 21:00, che tuttavia è in onda anche su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251.

I telecronisti

Sia Sky che DAZN hanno reso noti i nomi dei telecronisti. Sull’emittente satellitare, Inter-Sampdoria ed Empoli-Atalanta sono raccontate da Zancan-Marchegiani e Gentile-Minotti. Monza-Bologna, invece, ha le voci di Massara e Orsi.

Su DAZN, la dodicesima partita di Serie A inizia con Napoli-Sassuolo e Lecce-Juventus, commentate da Buscaglia-Tiribocchi e Mancini-Ambrosini. Inter-Sampdoria, invece, ha in cabina di commento Testoni-Gobbi. Nella domenica, Empoli-Atalanta e Cremonese-Udinese hanno come telecronisti Santi-Bazzani e Calogero-Schwoch. Spezia-Fiorentina è raccontata da Zanon-Floccari, mentre Lazio-Salernitana e Torino-Milan hanno le voci di Mastroianni-Pasqual e Pardo-Parolo. Infine, Hellas Verona-Roma e Monza-Bologna sono raccontate da Giustiniani-Gobbi e Mancini-Budel.