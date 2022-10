Ballando con le Stelle diretta 29 ottobre: ballerini per una notte Paola Perego e Nino Frassica con la signora Coriandoli

Condividi su

Sabato 29 ottobre, a partire dalle 20:35 su Rai 1, va in onda la quarta puntata della 17° edizione di Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci con Paolo Belli.

Sono ancora in gara:

Iva Zanicchi con Samuel Peron

con Samuel Peron Paola Barale con Roly Maden

con Roly Maden Luisella Costamagna con Pasquale La Rocca

con Pasquale La Rocca Ema Stokholma con Angelo Madonia

con Angelo Madonia Giampiero Mughini con Veera Kinnunen

con Veera Kinnunen Dario Cassini con Lucrezia Lando

con Lucrezia Lando Rosanna Banfi con Simone Casula

con Simone Casula Alex Di Giorgio con Moreno Porcu

con Moreno Porcu Enrico Montesano con Alessandra Tripoli

con Alessandra Tripoli Alessandro Egger con Tove Villfor

con Tove Villfor Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina

con Anastasia Kuzmina Gabriel Garko con Giada Lini

Giudicano le esibizioni Carolyn Smith, Fabio Canino, Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli e Ivan Zazzaroni.

La scorsa settimana non ci sono state eliminazioni. Rosanna Banfi, Ema Stokholma e Gabriel Garko però che sono stati giudicati come i migliori della puntata hanno guadagnato 10 punti di Bonus ciascuno.

Ballerini per una notte Paola Perego e Nino Frassica con la signora Coriandoli (Maurizio Ferrini). Presente anche la campionessa del mondo di ginnastica ritmica Sofia Raffaeli.

Ballando con le Stelle, diretta 29 ottobre, la quarta puntata

In apertura della diretta del 29 ottobre di Ballando con le stelle Milly Carlucci annuncia che oltre a Luisella Costamagna, anche Gabriel Garko è reduce da un infortunio. Per tale ragione non sa se saranno in grado di esibirsi.

Prima di dare il via alla gara si esibisce con il classico nastro Sofia Raffaeli, campionessa di ginnastica ritmica. Ha appena 18 anni.

La prima è scendere in pista è Rosanna Banfi con Simone Casula con la Salsa sulle note di A far cominciare tu di Raffaella Carrà. Standing ovation da parte del pubblico. Per Carolyn Smith non è stata la sua esibizione migliore, ha notato dei passi fuori tempo e non precisi. Dello stesso parere anche gli altri giudici. I voti sono Zazzaroni 5, Canino 6, Smith 4, Lucarelli 4, Mariotto 7 per un totale di 26 punti più i 10 di bonus arrivano a 36 punti.

Segue Lorenzo Biagiarelli con Anastasia Kuzmina con il loro Jive con la canzone Chimica di Ditonellapiaga con Rettore. Brevi commenti ma positivi, sia per quanto concerne la coreografia e la performance di Biagiarelli, che sta crescendo nel corso delle puntate. “Bravo!” è la sola esclamazione da parte della fidanzata Lucarelli. La giuria ha così votato Zazzaroni 8, Canino 8, Smith 7, Lucarelli 7, Mariotto 9. Conquistano 39 punti.

Terzo protagonista è invece Dario Cassini con Lucrezia Lando. Propongono il Paso Doble scegliendo come colonna sonora The Show Must go On dei Queen.