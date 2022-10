Tu Si Que Vales 29 ottobre, tutte le esibizioni: gli ospiti sono i The Tenors

Condividi su

Sabato 29 ottobre, dalle ore 21:25 su Canale 5, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Tu Si Que Vales. Il programma è condotto da Belen Rodriguez, Alessio Sakara, Martin Castrogiovanni e Giulia Stabile. Tornano anche i giudici Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari, chiamati a votare i talenti della serata. Per assolvere a tale compito sono affiancati dalla giuria popolare, presieduta da Sabrina Ferilli.

Gli ospiti di Tu Si Que Vales del 29 ottobre sono i The Tenors, gruppo composto da Victor Micallef, Clifton Murray, Mark Masri e Alberto Urso, vincitore di Amici 2019. La band, reduce dal successo al The Royal Albert Hall di Londra, presenta il singolo Miracle.

Tu Si Que Vales 29 ottobre, gli Arte Algo sono finalisti

Inizia la diretta di Tu Si Que Vales del 29 ottobre. I primi a esibirsi sono gli Arte Algo, due atleti che hanno utilizzato una leva per fare delle acrobazie. Ricevono il 100% dei consensi del pubblico e, per scelta dei giudici, sono automaticamente in finale. La serata prosegue con Roxy Colace. Si occupa di intrattenimento itinerante e invita Belen, Sabrina Ferilli e i giudici a lasciare lo studio. Devono effettuare un percorso con le montagne russe. Nel tragitto incontrano vari personaggi horror. La giudice popolare è terrorizzata e si sfoga picchiando Giovannino.