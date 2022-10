Reazione a Catena, la finale del torneo dei campioni: ecco chi ha vinto

Condividi su

Domenica 30 ottobre è andata in onda su Rai 1 alle 18.45 la finale del torneo dei campioni di Reazione a Catena. Due sono le squadre che si sono contese il titolo: le Tre e un Quarto e le Pizze a Pezzi. Durante il corso della settimana sono scesi in campo i concorrenti considerati come i più forti di questa edizione. E’ stata infatti stilata una classifica unendo sia il numero di puntate a cui hanno preso parte, che il montepremi vinto.

Le otto squadre scelte sono: le Pizze a Pezzi, i Tre Gemelli, i Tre allo Spiedo e gli Affiatati. E poi ancora i Monelli, i Dammi il La, le Spartane e le Tre e un Quarto. Conosciamo meglio le due squadre arrivate in finale.

Le Tre e un Quarto contro le Pizze a Pezzi

Le due squadre arrivate in finale nel torneo dei campioni di Reazione a Catena sono le Tre e un Quarto e le Pizze a Pezzi. La prima è composta da Letizia, Carolina ed Elisa. Vengono dalla provincia di Varese e hanno scelto di partecipare al game show di Rai 1 con questo nome perché in realtà sono un gruppo di quattro amiche. La quarta si chiama Giulia, ma essendo che al gioco si può partecipare solo in tre, le sue amiche hanno scelto di renderla partecipe della loro avventura scegliendo questo nome.

Sono le campionesse simbolo di questa edizione in quanto hanno vinto il montepremi finale per ben 14 volte. Hanno però scelto di abbandonare il gioco dopo 23 puntate, per motivi di studio.

La seconda squadra di Reazione a Catena arrivata in finale si chiama Pizze a Pezzi ed è composta da Daniela, Irene e Aurora e vengono da Genova. Oltre ad un’intesa vincente le unisce un profondo legame di parentela. Daniela è infatti la mamma di Irene e Aurora. Hanno scelto di partecipare al gioco con questo nome perché tutte e tre amano cucinare la pizza, la focaccia, e fare i puzzle. Le tre concorrenti hanno conquistato la finale battendo prima i Dammi il La, e poi i Monelli in semifinale.

Reazione a Catena – la finale

Le due squadre arrivate in finale nel torneo dei campioni di Reazione a Catena, si sono contese il titolo nel gioco dell’Intesa Vincente. Le Tre e un Quarto, con cinque secondi di vantaggio, hanno indovinato quattordici parole, contro le undici delle Pizze a Pezzi. Letizia, Carolina ed Elisa hanno così conquistato il titolo di squadra campione di questa edizione di Reazione a Catena.

Con una cifra pari a 129.000 euro hanno aperto l’Ultima Catena. La prima a giocare il jolly è stata Carolina, che ha dato la risposta corretta tra Passaggio e Mare, ovvero Livello. La seconda a giocare il jolly a disposizione è stata invece Elisa, che ha poi indovinato la parola Grosso, tra Mare e Modo.

Le tre campionesse hanno dimezzato il montepremi a 64.500 euro solo con l’acquisto del terzo elemento. Cifra che hanno vinto indovinando la parola Strada, tra Modo e Artista.