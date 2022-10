L’Eredità 31 ottobre diretta: concorrenti, nuovi giochi, ghigliottina

Condividi su

Oggi, lunedì 31 ottobre, va in onda alle 18.45 su Rai 1, la prima puntata della nuova edizione de l’Eredità con Flavio Insinna. Ad affiancare il conduttore i due professori Samira Lui e Andrea Cerelli. Tante sono le novità, tra cui i due nuovi giochi “Chi, come, cosa” e “La Stoccata” con cui i concorrenti e i telespettatori dovranno misurarsi. Il secondo riguarda la sfida finale tra i due concorrenti rimasti, per poter accedere alla Ghigliottina.

L’Eredità 31 ottobre diretta – i concorrenti

La prima puntata dell’Eredità, di lunedì 31 ottobre, inizia con la presentazione dei concorrenti. Tornano il campione di maggio Federico, e Silvia che aveva preso parte al triello nell’ultima puntata della scorsa stagione. Con quest’ultima inizia il gioco degli abbinamenti. Prosegue Francesco che viene da Padova e studia giurisprudenza. Per lui l’abbinamento è Solitario o In gruppo.

Giulia da Foligno è una geologa, e deve dire se il titolo del libro è un Giallo o Fantascienza. Marco invece viene da Livori e deve dire se il viaggio in questione è in Giappone o negli Stati Uniti. L’abbinamento per Flavia è Si mangia con o senza buccia, mentre Margherita da Polidoro deve completare la coppia dei cartoni. Federico il campione sceglie Francesco e Margherita per la sfida dei 60 secondi.