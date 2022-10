GF Vip 7 diretta 31 ottobre: Alfonso Signorini sulle coppie Antonino-Giaele, Edoardo-Antonella

Condividi su

Lunedì 31 ottobre 2022, dalle 21:30, va in onda in Canale 5 la tredicesima puntata del reality GF Vip 7. Alla conduzione Alfonso Signorini con le opinioniste Sonia Bruganelli e Orietta Berti.

Tra i temi della puntata le coppie Giaele De Donà e Antonino Spinalbese, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria. Prevista una sorpresa per Charlie Gnocchi.

Scopriremo anche l’esito del televoto tra Antonella, Nikita e Pamela.

GF Vip 7, diretta 31 ottobre, tredicesima puntata

In apertura della diretta del 31 ottobre Alfonso Signorini annuncia al pubblico che è giovedì prossimo previsto l‘ingresso di 6 nuovi concorrenti. Convoca poi Edoardo in Mistery Room e Antonella nella Super Led. Nei giorni scorsi hanno avuto un litigio che li ha allontanati. Lui vorrebbe “metterle dei limiti” mentre lei non ha alcuna intenzione di smettere di scherzare con gli altri ragazzi della Casa.

Edoardo sembra essere molto più preso rispetto a lei e desidera che Antonella gli dia maggiore sicurezza. I due si sono chiariti e si sforzerà per cambiare un po’ atteggiamento.

Il conduttore chiede a Donnamaria di tornare in salone per rimanere solo con Antonella Fiordelisi. Con lei vuole parlare del fatto che Totti le abbia scritto un messaggio sui social. Si tratta solo di un “Ciao” al quale non ha fatto tempo a rispondere.

Signorini si sposta poi sulla coppia Antonino-Giaele. Giaele dopo le notizie che ha ricevuto riguardo al marito a Los Angeles con alcune modelle, ha scelto (anche per ripicca) di lasciarsi andare maggiormente con Antonino. Vengono mostrate delle immagini nelle quali il coniuge è immortalato con la sua migliore amica. Giaele per il momento è abbastanza tranquilla. Si passa poi al presunto flirt che lei avrebbe avuto con Briatore, che lui invece nega.

L’attenzione si sposta poi su Antonino Spinalbese, in particolare alla morte del padre. Durante un confronto con gli altri inquilini ha raccontato pubblicamente che il genitore si è tolto la vita e che soffriva di depressione.