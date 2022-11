Chi l’ha visto? 2 novembre, anticipazioni: si parla del caso di Marzia Capezzuti

Condividi su

Mercoledì 2 novembre, dalle ore 21:20 su Rai 3, è prevista la messa in onda di un nuovo appuntamento di Chi l’ha visto?. Il programma è condotto da Federica Sciarelli. La puntata è fruibile in diretta e in streaming dal sito di Rai Play.

Chi l’ha visto? 2 novembre, il caso di Marzia Capezzuti

Ampio spazio, a Chi l’ha visto? del 2 novembre, è dedicato alla storia di Marzia Capezzuti. La giovane, originaria di Milano, ha fatto perdere le proprie tracce nel marzo 2021 a Pontecagnano Faiano. I genitori, quando hanno sentito l’ultima volta loro figlia, hanno ricevuto la notizia che presto sarebbero diventati nonni. Da quel momento in poi, però, non c’è stato più alcun contatto.

Come raccontato da Chi l’ha visto? del 2 novembre, però, una svolta potrebbe essere arrivata nelle ultime settimane. Nei pressi di un casolare tra Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, infatti, è stato rinvenuto un cadavere. Nonostante non abbia ancora un’identità, gli inquirenti ritengono che i resti ritrovati possano essere quelli di Marzia.

Gli indagati sono saliti a sette

Per la scomparsa di Marzia Capezzuti sono iscritte sette persone nel registro degli indagati. Determinante sarà comprendere se i resti rinvenuti siano o meno quelli di Capezzuti. Nella giornata di lunedì 31 ottobre, si sarebbe dovuto svolgere l’esame autoptico. Tuttavia, uno dei legali degli indagati ha chiesto di poter procedere con l’esame probatorio, fermando di conseguenza l’avvio dell’autopsia. Contemporaneamente, i carabinieri avrebbero riascoltato i vicini di casa, che avrebbero raccontato di aver sentito e visto degli episodi di presunti maltrattamenti nella casa degli indagati. Sulla vicenda, nel corso di Chi l’ha visto? del 2 novembre sono mostrate telefonate, documenti e filmati inediti.

Chi l’ha visto? 2 novembre, segnalazioni e appelli

Come sempre accade, anche a Chi l’ha visto? del 2 novembre non mancano appelli, segnalazioni e richieste di aiuto da parte di persone in difficoltà. Spesso, durante le dirette, il pubblico da casa interviene per parlare con la conduttrice e diffondere le proprie istanze. Nell’appuntamento andato in onda lo scorso mercoledì 26 ottobre, ad esempio, Sciarelli e i propri inviati hanno indagato sulla scomparsa di Antonio, detto Cerottino.

Il 60 enne, come ricordato sette giorni fa, è un ausiliario presso la struttura ospedaliera di Giugliano, in provincia di Napoli. Dopo essere andato in ferie, Cerottino non si è più presentato a lavoro. La sua auto è sempre rimasta parcheggiata nel garage di fronte all’ospedale. Il fratello, così, ha scelto di fare un appello alla trasmissione, temendo che Antonio possa trovarsi in una situazione di difficoltà.