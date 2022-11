Stasera in tv mercoledì 2 novembre 2022 – Tutti i programmi in onda

Condividi su

Stasera in tv mercoledì 2 novembre 2022. Su Raitre, l’attualità con Chi l’ha visto? programma condotto da Federica Sciarelli. Su Rete 4, l’attualità con Controcorrente Prima serata, programma condotto da Veronica Gentili.

Stasera in tv mercoledì 2 novembre 2022, Rai

Su Raiuno, alle 21.25, il quiz L’Eredità, una sera insieme. Due giorni dopo l’inizio della nuova edizione, appuntamento speciale in prima serata con il quiz condotto da Flavio Insinna. Alla serata partecipano sette celebrità che si mettono in gioco per sostenere l’Unicef. Anche loro si cimenteranno nelle due nuove prove: “Chi, Come, Cosa” e “La Stoccata”.

Su Raitre, alle 21.25, l’attualità con Chi l’ha visto? Nel programma condotto da Federica Sciarelli si torna sul caso di Marzia Capezzuti, la donna lombarda scomparsa da Pontecagnano (Salerno) nel giugno 2021. Si teme che sia stata uccisa e fatta sparire dai familiari del fidanzato: Marzia era rimasta a vivere con loro anche dopo la morte del compagno.

Su Rai 5, alle 21.15, Art Rider – “Da Torcello a Monte San Michele”. Andrea Angelucci segue le tracce lasciate in Italia da Attila, il celebre condottiero e sovrano unno: il suo “trono” in pietra e la “porta” che i popoli nordici avrebbero attraversato per scendere nella nostra Penisola.

Programmi Mediaset, La7, Tv8, Real Time

Su Rete 4, alle 21.20, l’attualità con Controcorrente Prima serata. Anche per Veronica Gentili e la sua redazione i margini di manovra nella scelta degli argomenti sono ridotti: impossibile infatti trascurare le preoccupazioni dell’opinione pubblica per la guerra e il conseguente vertiginoso aumento delle bollette di luce e gas. Se ne parla in studio con gli ospiti.

Su Canale 5, alle 21.20, il programma musicale 070. Secondo appuntamento con la serie di concerti di Renato Zero al Circo Massimo, in scena lo scorso settembre. Con lui, sul palco, una band di 7 musicisti, 8 coristi, 23 ballerini e un’orchestra sinfonica. Riascoltiamo i suoi più grandi successi come “Mi vendo”, “Amico”, Spiagge” e “Il carrozzone”.

Su La7, alle 21.15, Atlantide. I misteri dell’antichità così come i grandi eventi dell’epoca contemporanea sono protagonisti del nuovo appuntamento con Andrea Purgatori. Il giornalista ha pubblicato nel 2019 il suo primo romanzo, “Quattro piccole ostriche”.

Su Tv8, alle 21.30, il talent X Factor – “La gara”. In chiaro la 1° puntata del live trasmessa da Sky giovedì scorso. Conduce Francesca Michielin. La novità di questa edizione: non esistono più le categorie, ogni giudice si è scelto i suoi concorrenti preferiti, ma in tutte le squadre c’è almeno una band.

Su Real Time, alle 21.20, il reality Matrimonio a prima vista Italia. Dopo il matrimonio le coppie, formate dal team di esperti composto da Nada Loffredi, Mario Abis e Andrea Favaretto, vivono la luna di miele. Iniziano così a emergere i primi problemi.

I film di questa sera mercoledì 2 novembre 2022

Su Rai Movie, alle 21.10, il film drammatico del 2019, di Hirokazu Kore’Eda, Le verità, con Catherine Deneuve. La francese Fabienne è un’affascinante star del cinema. Quando pubblica la sua autobiografia, la figlia Lumir la raggiunge a Parigi con il marito e la figlia. L’incontro tra madre e figlia farà emergere verità e risentimenti.

Su Nove, alle 21.15, il film thriller del 2009, di Tony Scott, Pelham 1 2 3 – Ostaggi in metropolitana, con John Travolta. Bernard Ryder e la sua banda prendono in ostaggio i passeggeri di un treno della metropolitana newyorkese. In cambio i criminali chiedono un ingente riscatto.

Su 20 Mediaset, alle 21.05, il film di fantascienza del 2014, di Christopher Nolan, Interstellar, con Matthew McConaughey. In un prossimo futuro, la vita sulla Terra è diventata difficile. L’ex astronauta Cooper intraprende un viaggio intergalattico alla ricerca di un pianeta adatto ad accogliere l’umanità.

Su Iris, alle 21.00, il film drammatico del 1996, di B. Levinson, Sleepers, con Robert De Niro. New York, Anni 60. A causa di una bravata, quattro amici finiscono in riformatorio dove subiscono abusi sessuali da parte di un secondino. Undici anni dopo, diventati adulti, decidono di vendicarsi.

Su La 5, alle 21.10, il film commedia del 2002, di Marc Lawrence, Due settimane per innamorarsi, con Hugh Grant, Sandra Bullock. Lucy Kelson, grintosa avvocatessa ambientalista, si ritrova a lavorare per George Wade, frivolo immobiliarista newyorkese. La convivenza tra loro sarà piuttosto difficile.

Stasera in tv mercoledì 2 novembre 2022, i film su Sky

Su Sky Cinema Uno, alle 21.15, il film commedia del 2013, di Fred Schepisi, Words and pictures, con Clive Owen, Juliette Binoche. Per risollevare l’interesse dei suoi studenti verso la letteratura, Jack organizza una sfida tra lettere e immagini con la classe della collega Dina, una pittrice affetta da artrite.

Su Sky Cinema Due, alle 21.15, il film biografico del 2016, di David Grieco, La macchinazione, con Massimo Ranieri. Nel 1975, la pellicola del film “Salò” di Pier Paolo Pasolini viene misteriosamente trafugata. Questo evento preannuncia solo un tassello della complicata vicenda che porta alla morte del famoso scrittore.

Su Sky Cinema Family, alle 21.00, il film d’avventura del 2013, di Nicolas Vanier, Belle & Sebastien, con Félix Bossuet, Tchéky Karyo. L’orfanello Sebastien fa amicizia con Belle, una femmina di cane dei Pirenei ritenuto un pericoloso predatore. Il piccolo saprà dimostrare invece tutto il valore dell’animale.

Su Sky Cinema Action, alle 21.00, il film d’azione del 2015, di Pierre Morel, The Gunman, con Sean Penn, Jasmine Trinca. L’ex militare Martin Terrier vorrebbe iniziare una nuova vita con Annie in un villaggio del Congo. Ma, dopo essere sopravvissuto a un attentato, è costretto a tornare in azione.